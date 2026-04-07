El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó un ataque terrorista frustrado en el distrito de Besiktas, en Estambul, que dejó a dos policías heridos este martes.

“Condenamos el atroz ataque en Estambul, que fue frustrado gracias a la intervención de nuestras heroicas fuerzas de seguridad”, declaró el mandatario, durante la inauguración de una fábrica de la industria de defensa.

El mandatario subrayó que Türkiye continuará su lucha contra todas las formas de terrorismo y no permitirá que “provocaciones viles y planificadas” dañen la atmósfera de seguridad que recubre el país.

Erdogan hizo estas declaraciones luego de que este martes tres terroristas fueron neutralizados tras un tiroteo con la policía, que intentaba impedir un ataque. Dos agentes resultaron levemente heridos. La fiscalía de Estambul inició de inmediato una investigación sobre el hecho.