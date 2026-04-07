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Erdogan condena “atroz” ataque en Estambul y promete seguir luchando contra el terrorismo
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara seguirá enfrentando todas las formas de terrorismo y no permitirá que provocaciones afecten deliberadamente la seguridad nacional.
Erdogan condena “atroz” ataque en Estambul y promete seguir luchando contra el terrorismo
"El atroz ataque en Estambul fue frustrado por la intervención de nuestras heroicas fuerzas de seguridad", dijo Erdogan. / AA
hace 15 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó un ataque terrorista frustrado en el distrito de Besiktas, en Estambul, que dejó a dos policías heridos este martes.

“Condenamos el atroz ataque en Estambul, que fue frustrado gracias a la intervención de nuestras heroicas fuerzas de seguridad”, declaró el mandatario, durante la inauguración de una fábrica de la industria de defensa.

El mandatario subrayó que Türkiye continuará su lucha contra todas las formas de terrorismo y no permitirá que “provocaciones viles y planificadas” dañen la atmósfera de seguridad que recubre el país.

Erdogan hizo estas declaraciones luego de que este martes tres terroristas fueron neutralizados tras un tiroteo con la policía, que intentaba impedir un ataque. Dos agentes resultaron levemente heridos. La fiscalía de Estambul inició de inmediato una investigación sobre el hecho.

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Por su parte, el Ministerio del Interior informó que los sospechosos involucrados en el enfrentamiento armado fueron identificados. Añadió que uno de ellos tenía vínculos con un grupo acusado de instrumentalizar la religión, mientras que otro tenía antecedentes por tráfico de drogas.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que los primeros hallazgos indican que el ataque tenía como objetivo a los policías turcos desplegados en la zona.

FUENTE:TRT Español y agencias
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