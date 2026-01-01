Antes del amanecer y bajo un frío cortante, Estambul comenzó el Día de Año Nuevo con un movimiento inusual. Desde primeras horas de la madrugada, miles de personas fueron llegando en silencio a las principales mezquitas de la ciudad. En los patios de Santa Sofía, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye y la Nueva Mezquita de Eminönü, las banderas turcas y palestinas se mezclaban mientras la ciudad despertaba.

Tras la oración del alba, ese flujo disperso de fieles empezó a avanzar a pie hacia un mismo punto. Calles y avenidas se fueron llenando poco a poco hasta desembocar en el puente de Gálata, convertido durante horas en el epicentro de una movilización sin precedentes.

Alrededor de 520.000 personas se congregaron finalmente en ese enclave para participar en una multitudinaria marcha de apoyo a Palestina, organizada bajo el paraguas de la Alianza de la Humanidad y la Plataforma de la Voluntad Nacional.

La movilización, encabezada por la Fundación de la Juventud Turca (TUGVA) y respaldada por más de 400 organizaciones de la sociedad civil, se desarrolló bajo el lema “No nos doblegaremos, no guardaremos silencio, no olvidaremos Palestina”. A lo largo del acto, el mensaje fue claro y reiterado: exigir el fin del genocidio en Gaza.

Pese a las temperaturas gélidas, la participación fue constante y masiva. Las autoridades desplegaron amplias medidas de seguridad, especialmente en los alrededores de la plaza de Sultanahmet, donde se ofrecieron bebidas calientes a los asistentes para hacer frente al frío de la mañana.Tras la llegada de los manifestantes al puente, el programa comenzó oficialmente a las 8.30 hora local (05.30 GMT), con la presencia de ministros, altos cargos y figuras incluidas en el protocolo oficial del Estado.

Detrás de la principal plataforma de prensa se desplegó una gran pancarta con la imagen de Hanzala, el icónico personaje creado por el fallecido caricaturista palestino Nayi al-Ali, convertido desde hace décadas en uno de los símbolos más reconocibles de la causa palestina. La imagen presidió el acto como recordatorio permanente del sufrimiento y la resistencia.

La jornada combinó reivindicación política y expresión cultural. El escenario acogió actuaciones de artistas y músicos de proyección internacional, entre ellos el cantante libanés-sueco Maher Zain, el artista turco Esat Kabaklı y el grupo Grup Yürüyüş, que acompañaron con música un acto marcado por la solemnidad y la emoción colectiva.

“Hemos comenzado el nuevo año rezando por Palestina”

Durante la marcha, Bilal Erdogan, presidente del patronato de la Fundación İlim Yayma y miembro del Consejo Consultivo Superior de TUGVA, subrayó que el nuevo año había comenzado con oraciones por Palestina y que reunirse en las mezquitas en la primera mañana del año tenía un profundo significado espiritual.

“Rezamos por los oprimidos en Palestina, recordamos a nuestros mártires y pedimos que 2026 traiga el bien para nuestra nación y para el pueblo palestino”, afirmó, antes de agradecer la participación ciudadana y el respaldo colectivo a la convocatoria.

Erdogan destacó además que la asistencia a este acto ha crecido de forma constante año tras año, lo que, a su juicio, refleja la solidez de los valores compartidos en la sociedad turca. Expresó asimismo su deseo de que el nuevo año traiga la libertad para el pueblo palestino y para Jerusalén Este ocupada.