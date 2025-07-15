Mientras las negociaciones en Doha continúan para una posible tregua, y los esfuerzos de los mediadores se “intensifican”, Gaza vive otra jornada sangrienta. Nuevos bombardeos israelíes mataron al menos a 12 personas en el enclave. Además, el ejército volvió a ordenar evacuaciones masivas en zonas densamente pobladas.

Según informó Qatar, las conversaciones para un alto el fuego en Gaza siguen en su “primera fase” tras más de una semana de negociaciones, aunque los mediadores han intensificado sus esfuerzos para lograr una tregua entre Israel y Hamás.

“Las discusiones sobre el acuerdo marco aún están en curso. Ambas delegaciones están presentes aquí en Doha, y los mediadores están intensificando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo”, declaró a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí, Majed Al-Ansari.

“Las negociaciones aún se encuentran en la primera fase, que se centra específicamente en lograr un acuerdo de principio antes de iniciar, si Dios quiere, la siguiente fase de negociaciones”, agregó.

“No podemos decir si se alcanzará un acuerdo mañana o si las negociaciones se derrumbarán mañana”, advirtió Ansari.

El sábado, fuentes palestinas dijeron a AFP que las propuestas de Israel para mantener tropas en el territorio estaban impidiendo avanzar hacia un acuerdo.

Relacionado TRT Global - Israel lo encarceló antes de nacer y ahora lo mató en un bombardeo: la historia de Youssef Al-Zuq

12 muertos por nuevos bombardeos israelíes en Gaza





Mientras las negociaciones siguen en curso, Gaza no conoce respiro.

Al menos 12 palestinos murieron y varios más resultaron heridos en nuevos ataques israelíes sobre el enclave, según informaron fuentes médicas.

Cinco personas perdieron la vida cuando aviones israelíes bombardearon una vivienda en el barrio de al-Zarqa, al noreste de la Ciudad de Gaza, indicó una fuente médica.

Otro palestino murió en un ataque separado que tuvo como objetivo el barrio de Zeitoun, en el sureste de la ciudad.

Además, una mujer falleció y varias personas resultaron heridas en otro bombardeo israelí que impactó una tienda de campaña donde se refugiaban desplazados en el barrio de Sheij Radwan, también en Ciudad de Gaza.

Relacionado “Sinceramente, la película más pro-Palestina que he visto en el cine comercial” - TRT Global



Advertencia de evacuación inmediata





Asimismo, en medio de la ofensiva genocida en curso, el ejército israelí renovó este martes su advertencia de evacuación “inmediata” para barrios de la Ciudad de Gaza y el norte del enclave.

En un comunicado, el portavoz militar Avichay Adraee instó a los palestinos a evacuar zonas que ya habían sido objeto de órdenes de desplazamiento repetidas durante junio.