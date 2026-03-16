El mundo afronta una de las mayores sacudidas en el suministro de petróleo de la historia reciente, mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado por Irán, tras los ataques de represalia contra Israel y Estados Unidos lanzados el 28 de febrero.

Este angosto pero estratégico paso marítimo, por el que circula cerca de una quint a parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) del planeta, ha visto cómo el tránsito de petroleros se desplomaba a menos del 10 % de los niveles previos a la guerra.

Como consecuencia, este cuello de botella está disparando los costes energéticos a escala global. Los precios del crudo se han disparado mientras los mercados reaccionan con nerviosismo a la volatilidad de la cadena de suministro.

En este contexto, el Brent se mantiene en torno a los 105 dólares por barril . Aunque se sitúa por debajo de los picos cercanos a los 120 dólares alcanzados en el momento más agudo de la crisis, sigue marcando el nivel más alto desde el año 2022.

En términos de volumen, el cierre de esta arteria energética ha retirado del mercado mundial unos 20 millones de barriles por día .

Ante esta situación, la Agencia Internacional de la Energía decidió liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas. Sin embargo, esta cantidad apenas bastaría para cubrir alrededor de cuatro días de la demanda global.

A pesar de la generalizada inestabilidad regional desencadenada por el conflicto en curso, Teherán ha logrado mantener su comercio energético en funcionamiento.

De hecho, Irán no solo ha mantenido sus exportaciones de crudo a través del estrecho de Ormuz, sino que incluso ha registrado periodos de aumento en el volumen desde el estallido de la guerra.

Según los datos disponibles, los flujos de petróleo iraní se mantuvieron sólidos durante los primeros días de marzo, con exportaciones diarias que promediaron al menos 2 millones de barriles .

En total, el volumen total de los primeros 11 días del mes se estima entre 13,7 millones y 16,5 millones de barriles .

En paralelo, Washington trató de golpear la capacidad exportadora de petróleo de Teherán, destinada en gran medida a China. Para ello, Estados Unidos lanzó ataques contra el estratégico centro petrolero iraní de la isla de Kharg, una operación que volvió a impulsar al alza los precios globales del crudo.

Las naciones asiáticas son las más afectadas

Los países asiáticos figuran entre los más afectados por la crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz.

China, el mayor importador de crudo del mundo, ve bloqueado más del 40% de su suministro de petróleo y cerca del 30% de sus cargamentos de gas natural licuado (GNL). Más de 50 buques permanecen atrapados en la zona.