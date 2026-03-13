GUERRA EN LÍBANO
4 min de lectura
La ONU advierte que las necesidades humanitarias en Líbano superan la ayuda disponible
La crisis humanitaria en Líbano se intensifica. La ONU alerta que la ayuda no alcanza frente a ataques israelíes, colapso de hospitales y miles de desplazados y mujeres embarazadas afectadas.
La ONU advierte que las necesidades humanitarias en Líbano superan la ayuda disponible
Vista de restos de un edificio de Beirut bombardeado por Israel. / AP
hace 21 horas

En Líbano, las necesidades humanitarias están creciendo a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las organizaciones de ayuda. Así lo advierte la agencia de migración de la ONU, que ha lanzado un nuevo llamamiento de emergencia para recaudar fondos.

"El pueblo libanés está soportando el peso de una nueva guerra, otra más", declaró el viernes Mathieu Luciano, jefe de misión en Líbano de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sus palabras reflejan el sufrimiento cotidiano de millones de civiles atrapados entre la violencia y la falta de recursos.

En este contexto, Luciano explicó en Ginebra que las organizaciones humanitarias "luchan por mantenerse al ritmo de la crisis que se expande rápidamente", porque "las necesidades están aumentando mucho más rápido que nuestra capacidad de respuesta".

Para hacer frente a esta emergencia, la OIM ha lanzado un llamamiento urgente de 19 millones de dólares, con el objetivo de ampliar sus operaciones durante los próximos tres meses. Entre sus prioridades se encuentran el monitoreo de desplazamientos, el acceso a refugio, la distribución de ayuda, los servicios de protección y la atención médica.

Sistema de salud cada vez más saturado

Por otra parte, la violencia no solo afecta directamente a la población, sino que también está llevando al límite al sistema de salud libanés, según alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este sentido, Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, advirtió que "un número significativo de personas permanece en zonas de difícil acceso o de alto riesgo, incluidos adultos mayores, personas con discapacidad y quienes tienen movilidad reducida, con barreras para ser evacuados o recibir asistencia".

Además, los hospitales se encuentran cada vez más colapsados, mientras que pacientes que dependen de tratamientos regulares enfrentan crecientes dificultades para recibir atención. Según Lindmeier, "las instalaciones de salud están cada vez más saturadas debido al aumento de casos de trauma". Asimismo, las personas con enfermedades crónicas, que requieren intervenciones vitales como diálisis, insulina u otros tratamientos esenciales, sufren interrupciones en su atención debido a los desplazamientos, los daños en la infraestructura sanitaria y las restricciones de movimiento.

Más de 11.000 mujeres embarazadas afectadas

Entre los grupos más vulnerables, las mujeres y niñas enfrentan algunas de las consecuencias más graves del conflicto, según el Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

RECOMENDADOS

La agencia estima que 11.600 mujeres embarazadas se han visto afectadas y que alrededor de 4.000 darán a luz en los próximos tres meses, en un contexto en el que muchos servicios de salud han sido interrumpidos. Asimismo, 55 hospitales y clínicas han tenido que cerrar, ya sea por daños o por encontrarse en áreas bajo órdenes de evacuación.

"Muchas de estas mujeres han sido desplazadas, cortadas de los servicios de salud esenciales y obligadas a dar a luz en condiciones peligrosas, incluso al borde de la carretera", explicó Anandita Philipose, representante del UNFPA en Líbano.

Ataques israelíes en todo el Líbano dejan 20 muertos

Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes en distintos puntos de Líbano han dejado, al menos, 20 muertos y decenas de heridos desde la madrugada, según informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA).

En el ataque más reciente, ocho personas murieron y nueve resultaron heridas cuando un bombardeo israelí impactó un edificio residencial en las afueras orientales de Sidón, en el sur del país.

Por otra parte, en la localidad de Qleileh, en el distrito de Tiro, los equipos de rescate recuperaron dos cuerpos de entre los escombros de un edificio derrumbado al amanecer, mientras continúan las operaciones de búsqueda de más personas desaparecidas.

Asimismo, la pasada noche se registraron ataques aéreos en Beirut, que afectaron áreas donde civiles desplazados habían buscado refugio cerca del litoral. Familias que habían abandonado sus hogares dormían en tiendas de campaña o al aire libre en la zona del paseo marítimo cuando se produjeron los bombardeos, que habrían dejado al menos ocho muertos y varios heridos.

Esta nueva ofensiva de Israel se produce luego de que Hezbollah respondiera con cohetes y drones hacia el norte de Israel, tras los ataques conjuntos de Tel Aviv y Washington contra Irán. Esta campaña, lanzada el 28 de febrero de 2026, mató al líder supremo iraní, Alí Jamenei. En respuesta, Hezbollah juró vengar su muerte, lo que también rompió un frágil alto al fuego de 15 meses, que Israel había violado en múltiples ocasiones.

En total, desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en Líbano han dejado 687 personas muertas, 1.774 heridas y unos 822.000 desplazados.


FUENTE:TRT World
Explora
Türkiye se opone a cualquier plan que incite a la guerra civil en Irán, asegura ministro Fidan
Erdogan afirma que Türkiye está del lado de la paz y pide un alto el fuego en medio de escalada
La ONU pide detener los combates en Líbano mientras la guerra se intensifica
Trump señala posible salida de guerra con Irán, asegura que “prácticamente no queda nada” por atacar
Erdogan: La guerra de EE.UU.-Israel contra Irán debe terminar antes de que envuelva a toda la región
La guerra en Irán y el alza del petróleo amenazan con impactar las elecciones intermedias de EE.UU.
Por Sadiq S Bhat
Erdogan a Zelenskyy: negociaciones de paz en Ucrania no deben verse afectadas por la guerra de Irán
Trump "duda" que el nuevo líder de Irán pueda coexistir pacíficamente con EE.UU.
Trump levantará algunas sanciones por subida de petróleo y el nombre de Rusia empieza a sonar
El "principal objetivo" es mantener a Türkiye fuera de la guerra de Irán: presidente Erdogan
Imágenes muestran un misil estadounidense impactando cerca de una escuela primaria iraní: reporte
El ejército israelí lanza una nueva ola de ataques aéreos “extensos” contra Irán
Denuncian que Israel ha usado fósforo blanco en recientes ataques contra Líbano: “Es muy alarmante”
Interceptan otro misil balístico iraní que se dirigía hacia Türkiye
Irán designa a Mojtaba, hijo de Jamenei, como nuevo líder Supremo, mientras EE.UU. redobla amenazas