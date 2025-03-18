La tensión política en Israel se intensificó luego de que el líder de la oposición, Yair Lapid, exigiera la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por su decisión de destituir a Ronen Bar, jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet.

"Si perder la confianza es motivo de despido, el primero en irse debería ser Netanyahu. El Estado de Israel ha perdido la confianza en él", declaró Lapid en una entrevista con la radiodifusora pública KAN.

El domingo, Netanyahu anunció su intención de cesar a Bar, alegando "falta de confianza". Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia, ya que llega tras la investigación interna de Shin Bet sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo palestino Hamás. Netanyahu rechazó las conclusiones del informe, asegurando que no respondían a preguntas clave.

La investigación a Shin Bet

Lapid sugirió que la destitución de Bar no se debe únicamente a la disputa sobre el informe del 7 de octubre, sino a una investigación de la agencia Shin Bet sobre empleados de la oficina de Netanyahu por presuntos delitos.