Este anuncio genera interrogantes sobre el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Aunque no se ha emitido ningún comunicado por parte del Gobierno de EE.UU. ni del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el tema ha cobrado relevancia debido a tensiones recientes entre ambos países.

De confirmarse, sería el primer caso en décadas de un presidente colombiano sin visa estadounidense. El único precedente similar ocurrió en los años noventa, cuando al entonces presidente Ernesto Samper también se le revocó la visa tras el escándalo del proceso 8.000.