El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Irán están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo de paz y señaló que incluso consideraría viajar a Pakistán para firmarlo.

En declaraciones a la prensa este jueves en la Casa Blanca, Trump añadió además que Teherán habría aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido, mientras ambos países evalúan la posibilidad de celebrar nuevas conversaciones en Islamabad.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Irán”, declaró Trump mientras se dirigía a abordar su helicóptero para un viaje a Las Vegas.

Asimismo, subrayó: “Teníamos que asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear... Han aceptado totalmente eso. Han aceptado casi todo, así que quizá, si pueden sentarse a la mesa, haya una diferencia”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de viajar a Pakistán para firmar el acuerdo, Trump respondió: “Puede que vaya, sí. Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”.

Otra ronda en Pakistán