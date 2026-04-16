GUERRA CONTRA IRÁN
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Trump dice que acuerdo con Irán está “muy cerca” y contempla viajar a Pakistán
El presidente de EE.UU. afirma que Irán aceptó entregar su reserva de uranio enriquecido, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones, aunque no ofreció detalles sobre el supuesto acuerdo.
Trump dice que acuerdo con Irán está “muy cerca” y contempla viajar a Pakistán
Trump dice que Irán entregará uranio enriquecido, obstáculo clave en diálogo nuclear / Reuters
hace 12 minutos

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos e Irán están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo de paz y señaló que incluso consideraría viajar a Pakistán para firmarlo.

En declaraciones a la prensa este jueves en la Casa Blanca, Trump añadió además que Teherán habría aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido, mientras ambos países evalúan la posibilidad de celebrar nuevas conversaciones en Islamabad.

“Estamos muy cerca de lograr un acuerdo con Irán”, declaró Trump mientras se dirigía a abordar su helicóptero para un viaje a Las Vegas.

Asimismo, subrayó: “Teníamos que asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear... Han aceptado totalmente eso. Han aceptado casi todo, así que quizá, si pueden sentarse a la mesa, haya una diferencia”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de viajar a Pakistán para firmar el acuerdo, Trump respondió: “Puede que vaya, sí. Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”.

Otra ronda en Pakistán

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Por otro lado, el líder estadounidense elogió al “realmente gran” primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, así como al poderoso jefe del Ejército, Asim Munir, por su papel en la mediación de las conversaciones con Irán.

De hecho, el vicepresidente JD Vance encabezó una delegación estadounidense que viajó a Islamabad el pasado fin de semana para reunirse con funcionarios iraníes, aunque regresó sin resultados concretos. No obstante, la Casa Blanca indicó que se mantienen conversaciones sobre la posibilidad de celebrar una segunda ronda de negociaciones, que probablemente volvería a tener lugar en Pakistán.

Trump añadió además que Irán habría aceptado entregar sus reservas de uranio enriquecido —uno de los principales puntos de fricción en cualquier acuerdo—, aunque no ofreció detalles sobre los términos de ese posible pacto.

“Han aceptado devolvernos el polvo nuclear”, afirmó Trump, utilizando su propia expresión para referirse a las reservas de uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podrían emplearse para fabricar armas nucleares.

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FUENTE:TRT Español y agencias
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