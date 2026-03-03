Uno de los objetivos declarados de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ha sido el “cambio de régimen”.

En un mensaje en video difundido poco después de lanzar los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno y asumir el “control de su destino”.

En las horas siguientes, Trump afirmó que había cumplido su “promesa” de ayudar a los iraníes y que ahora dependía de ellos derrocar a su gobierno.

Hasta ahora, los ataques de EE.UU. e Israel han matado al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y a varios altos mandos militares, incluido el jefe del Estado Mayor del ejército, el ministro de Defensa y el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

No obstante, los expertos advierten que la estrategia estadounidense-israelí se basa en una peligrosa ilusión: la creencia de que los ataques de decapitación, dirigidos a eliminar a la cúpula dirigente, pueden por sí solos provocar un cambio de gobierno.

El mecanismo constitucional previsto en Irán para garantizar la continuidad del gobierno en caso de guerra ya ha entrado en vigor.

Se activó el artículo 111 de la Constitución, que establece un consejo transitorio de tres miembros compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arafi.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, tiene ahora la tarea de elegir al sucesor de Jamenei.

Mustafa Caner, profesor asistente en el Instituto de Oriente Medio de la Universidad de Sakarya, declaró a TRT World que el sistema iraní está funcionando exactamente como fue diseñado.

La configuración transitoria dista mucho de ser una improvisación.

“La continuidad es la característica primordial del sistema político iraní”, afirma.

“No existe ningún vacío legal ni ambigüedad institucional que genere un vacío de poder”, añade.

No obstante, las condiciones de guerra podrían ralentizar el proceso.

“Los líderes políticos y los comandantes militares operan en estrecha coordinación”, señala Caner, y agrega que el aparato estatal, incluida la burocracia, los mandos militares y los gobernadores provinciales, continúa funcionando sin interrupciones.

Gokhan Ereli, investigador independiente con sede en Ankara especializado en Oriente Medio, es más cauto respecto a la distancia entre el procedimiento legal y el poder real.

La singular “autoridad carismática” que Jamenei cultivó durante décadas no puede ser reemplazada de inmediato, sostiene.

En declaraciones a TRT World, afirma que el sistema sucesorio iraní está diseñado para momentos de crisis, pero insiste en que los analistas deben distinguir entre “continuidad procedimental y legitimidad política”.

En la era posterior a 1979, la estructura de gobernanza descansó sobre dos pilares: la legitimidad clerical y el músculo de seguridad y económico del CGRI.

Sin un árbitro supremo único como Jamenei, el mundo podría ver al CGRI convertirse en un conjunto de facciones militares-económicas en competencia, señala Ereli.

El sistema parece funcional sobre el papel, pero el proceso real tras puertas cerradas es una “negociación frágil entre clérigos de alto rango y generales ambiciosos”.

No obstante, las redes provinciales del cuerpo y su estructura de “defensa en mosaico” hacen improbable un colapso total del gobierno iraní.

Una herramienta deficiente para el cambio de régimen

Los expertos expresan serias dudas sobre la idea de que los bombardeos aéreos y los asesinatos selectivos de figuras clave puedan forzar un cambio de régimen.

Ereli califica las tácticas sostenidas de decapitación como “herramientas históricamente deficientes para el cambio de régimen por sí solas”.

Estas degradan la coordinación operativa, pero son incapaces de desmantelar un aparato cuyas raíces se extienden a mercados negros, servicios de inteligencia, burocracias provinciales y conglomerados económicos.

“No puede desmantelarse desde el aire”, afirma.