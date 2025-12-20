El hambre que durante meses mantuvo en sufrimiento extremo a los palestinos en Gaza y mató a cientos de ellos registró una leve mejora tras el alto el fuego. Según nuevos datos publicados este viernes por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, las condiciones de hambruna se atenuaron, pero la situación sigue siendo muy grave: más del 75% de la población del enclave sigue enfrentando niveles de inseguridad alimentaria de “crisis o peor”, junto con riesgo alto de desnutrición.

Los estudios más recientes del IPC señalan que entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025 cerca de 1,6 millones de personas, equivalentes al 77% de la población analizada, sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, clasificados como Fase 3 (Crisis) o peor. Ese escenario incluyó a más de 500.000 personas en situación de Emergencia (Fase 4) y a más de 100.000 enfrentando Catástrofe (Fase 5), la clasificación más grave.

Aunque algunos avances recientes en el marco del frágil alto el fuego y el ingreso de ayuda humanitaria –aunque en cantidades muy limitadas por medidas restrictivas de Israel– ayudaron a aliviar las condiciones más extremas, el IPC advirtió que el panorama sigue siendo muy grave.

Las expectativas de inseguridad alimentaria para próximos meses

El informe del IPC enfatiza que, si bien hay una reducción de los escenarios más extremos, no se observa un retorno a la estabilidad. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026, se espera que unas 1,6 millones de personas continúen enfrentando los niveles de inseguridad alimentaria de “crisis o peor”. De ese total, se estima que 571.000 personas estarán en condiciones de Emergencia y alrededor de 1.900 en Catástrofe.

Si se proyecta “el peor escenario posible, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de los flujos humanitarios y comerciales, toda Gaza corre riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026”, advirtió el IPC.

Asimismo, aunque la situación nutricional también mostró cierta mejora en comparación con análisis anteriores, sigue siendo alarmante. En la Gobernación de Gaza la desnutrición está en Fase 4, y en Deir al-Balah y Jan Yunis en Fase 3.

El norte de Gaza no pudo ser analizado debido a falta de acceso a datos. No obstante, los grupos humanitarios en la zona reportan niveles persistentemente altos de casos de desnutrición en la zona y describen la situación como preocupante.

Además, hasta mediados de octubre de 2026, en todo el enclave, cerca de 101.000 niños de entre 6 y 59 meses sufrirán desnutrición aguda y requerirán tratamiento, incluidos más de 31.000 casos graves. En el mismo período, 37.000 mujeres embarazadas y en período de lactancia también enfrentarán desnutrición aguda y necesitarán atención.

El IPC subrayó que el acceso humanitario sostenido y la estabilidad son esenciales para evitar un nuevo deslizamiento hacia la hambruna y más pérdidas de vidas.

Los avances son “frágiles”: ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este viernes que, si bien la hambruna en Gaza fue en parte revertida, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente frágil.

“La hambruna fue contenida. Muchas más personas pueden acceder a los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dijo Guterres en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

No obstante, advirtió: “Los avances son frágiles, peligrosamente frágiles”. “Y en más de la mitad de Gaza, donde las tropas israelíes siguen desplegadas, las tierras agrícolas y barrios enteros están fuera de alcance. Los ataques y las hostilidades continúan, elevando aún más el saldo civil de esta ofensiva y exponiendo a nuestros equipos a un grave peligro”, agregó.

Guterres volvió a reclamar “un alto el fuego duradero” y afirmó: “Necesitamos más pasos fronterizos, levantar las restricciones sobre insumos críticos, eliminar trabas burocráticas, rutas seguras dentro de Gaza, financiación sostenida y acceso sin obstáculos”.

El jefe de la ONU también se refirió a la negativa de Israel a avanzar hacia la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza. “Es esencial pasar a la fase dos, y no creo que deba haber ningún pretexto para evitarlo”, sostuvo Guterres. “Es muy importante avanzar con el proceso de paz en su conjunto. Y no se trata solo de la fase dos, sino de garantizar que la fase uno, y en particular el alto el fuego, se implementen plenamente”.