El hambre que durante meses mantuvo en sufrimiento extremo a los palestinos en Gaza y mató a cientos de ellos registró una leve mejora tras el alto el fuego. Según nuevos datos publicados este viernes por la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, las condiciones de hambruna se atenuaron, pero la situación sigue siendo muy grave: más del 75% de la población del enclave sigue enfrentando niveles de inseguridad alimentaria de “crisis o peor”, junto con riesgo alto de desnutrición.
Los estudios más recientes del IPC señalan que entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2025 cerca de 1,6 millones de personas, equivalentes al 77% de la población analizada, sufrieron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, clasificados como Fase 3 (Crisis) o peor. Ese escenario incluyó a más de 500.000 personas en situación de Emergencia (Fase 4) y a más de 100.000 enfrentando Catástrofe (Fase 5), la clasificación más grave.
Aunque algunos avances recientes en el marco del frágil alto el fuego y el ingreso de ayuda humanitaria –aunque en cantidades muy limitadas por medidas restrictivas de Israel– ayudaron a aliviar las condiciones más extremas, el IPC advirtió que el panorama sigue siendo muy grave.
Las expectativas de inseguridad alimentaria para próximos meses
El informe del IPC enfatiza que, si bien hay una reducción de los escenarios más extremos, no se observa un retorno a la estabilidad. Entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de abril de 2026, se espera que unas 1,6 millones de personas continúen enfrentando los niveles de inseguridad alimentaria de “crisis o peor”. De ese total, se estima que 571.000 personas estarán en condiciones de Emergencia y alrededor de 1.900 en Catástrofe.
Si se proyecta “el peor escenario posible, que incluiría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de los flujos humanitarios y comerciales, toda Gaza corre riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026”, advirtió el IPC.
Asimismo, aunque la situación nutricional también mostró cierta mejora en comparación con análisis anteriores, sigue siendo alarmante. En la Gobernación de Gaza la desnutrición está en Fase 4, y en Deir al-Balah y Jan Yunis en Fase 3.
El norte de Gaza no pudo ser analizado debido a falta de acceso a datos. No obstante, los grupos humanitarios en la zona reportan niveles persistentemente altos de casos de desnutrición en la zona y describen la situación como preocupante.
Además, hasta mediados de octubre de 2026, en todo el enclave, cerca de 101.000 niños de entre 6 y 59 meses sufrirán desnutrición aguda y requerirán tratamiento, incluidos más de 31.000 casos graves. En el mismo período, 37.000 mujeres embarazadas y en período de lactancia también enfrentarán desnutrición aguda y necesitarán atención.
El IPC subrayó que el acceso humanitario sostenido y la estabilidad son esenciales para evitar un nuevo deslizamiento hacia la hambruna y más pérdidas de vidas.
Los avances son “frágiles”: ONU
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este viernes que, si bien la hambruna en Gaza fue en parte revertida, la situación humanitaria sigue siendo extremadamente frágil.
“La hambruna fue contenida. Muchas más personas pueden acceder a los alimentos que necesitan para sobrevivir”, dijo Guterres en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
No obstante, advirtió: “Los avances son frágiles, peligrosamente frágiles”. “Y en más de la mitad de Gaza, donde las tropas israelíes siguen desplegadas, las tierras agrícolas y barrios enteros están fuera de alcance. Los ataques y las hostilidades continúan, elevando aún más el saldo civil de esta ofensiva y exponiendo a nuestros equipos a un grave peligro”, agregó.
Guterres volvió a reclamar “un alto el fuego duradero” y afirmó: “Necesitamos más pasos fronterizos, levantar las restricciones sobre insumos críticos, eliminar trabas burocráticas, rutas seguras dentro de Gaza, financiación sostenida y acceso sin obstáculos”.
El jefe de la ONU también se refirió a la negativa de Israel a avanzar hacia la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza. “Es esencial pasar a la fase dos, y no creo que deba haber ningún pretexto para evitarlo”, sostuvo Guterres. “Es muy importante avanzar con el proceso de paz en su conjunto. Y no se trata solo de la fase dos, sino de garantizar que la fase uno, y en particular el alto el fuego, se implementen plenamente”.
Por su parte, agencias de la ONU señalaron en un comunicado conjunto: “Las necesidades humanitarias siguen siendo abrumadoras, y la ayuda actual solo cubre las necesidades básicas para la supervivencia”. “Solo el acceso, los suministros y la financiación a gran escala pueden evitar que vuelva el hambre”, agregaron.
Más de 1.000 palestinos murieron esperando evacuación para atención médica
Por otra parte, en el marco de la crisis humanitaria, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que más de 1.000 palestinos murieron mientras aguardaban una evacuación médica urgente desde Gaza durante el último año y medio.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló este viernes en la red social X que la agencia de la ONU y sus socios “evacuaron a más de 10.600 pacientes de Gaza con condiciones de salud graves, incluidos más de 5.600 niños”, desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.
Sin embargo, advirtió que “muchos más pacientes permanecen en Gaza esperando ser evacuados para recibir la atención médica adecuada”.
Citando cifras del Ministerio de Salud de Gaza, Tedros indicó que se sabe que 1.092 pacientes murieron mientras esperaban una evacuación médica solo entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025.
Ahora bien, la situación crítica en este sentido continúa. Cerca de 18.500 palestinos aún necesitan tratamiento fuera de Gaza, incluidas más de 4.000 niñas y niños, precisó este viernes el vocero de la OMS Tarik Jasarevic. No obstante, advirtió que la cifra real podría ser mucho mayor.
En este sentido, Ghebreyesus hizo un llamado a más países para “que abran sus puertas a pacientes de Gaza y que se restablezcan las evacuaciones médicas hacia Cisjordania (ocupada), incluida Jerusalén Este”. “Hay vidas que dependen de ello”.
Más violaciones a tregua: Israel bombardea celebración de boda en Gaza
En nuevas violaciones al alto el fuego firmado entre Israel y Hamás el 10 de octubre, el ejército de Tel Aviv mató a seis palestinos en ataques contra la Ciudad de Gaza. Testigos señalaron que un tanque israelí avanzó hacia la zona y disparó proyectiles contra una escuela convertida en refugio en el barrio de Al-Tuffah.
El ataque ocurrió mientras se celebraba una boda dentro del refugio, según testigos y fuentes locales citadas por la Agencia Anadolu. En el lugar se habían reunido familias palestinas desplazadas al momento del bombardeo.
Las fuentes añadieron que las fuerzas israelíes impidieron durante más de dos horas el acceso de ambulancias y equipos de defensa civil al sitio.
Según el Ministerio de Salud de Gaza, desde que comenzó el alto el fuego al menos 395 palestinos murieron y 1.088 resultaron heridos en ataques israelíes.
Mina sin explotar mata a un niño
La inseguridad para los palestinos también se encuentra invisible e impredecible en los suelos: un niño palestino murió el jueves tras la explosión de un artefacto sin detonar en Gaza. Un comunicado de Defensa Civil indicó que el menor falleció cuando un objeto dejado por el ejército israelí explotó dentro de una vivienda en el campamento de refugiados de Nuseirat.
Ese mismo jueves se registraron otras dos explosiones en el enclave, que provocaron incendios y daños materiales, agregó el comunicado.
“Estamos enfrentando demoras injustificadas y falta de decisión para abordar este peligro”, señaló la Defensa Civil, en relación a las minas sin explotar. Calificó la ausencia de acciones serias en este sentido como “una clara violación de las Convenciones de Ginebra”.
Desde octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 70.600 personas, en su mayoría mujeres y niños, y ha herido a más de 171.100 en ataques en Gaza, que continuaron pese a la tregua.