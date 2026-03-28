TÜRKİYE
3 min de lectura
Presidente Erdogan advierte que la guerra “sin sentido” en Oriente Medio afecta a toda la humanidad
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, destacó el impacto global del conflicto en Oriente Medio y señaló que ya se sienten sus efectos en sectores clave de la economía mundial.
Presidente Erdogan advierte que la guerra “sin sentido” en Oriente Medio afecta a toda la humanidad
El presidente de Türkiye, Erdogan, afirma que esta guerra sin sentido e ilegal está perjudicando a toda la humanidad, no solo a los implicados. / AA / AA
hace 20 horas

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este viernes que las consecuencias globales de la guerra en Oriente Medio siguen agravándose y que su impacto va mucho más allá de los actores directamente involucrados.

Durante su intervención en la reunión de estrategia país de Türkiye del Foro Económico Mundial, realizada en la oficina de Dolmabahce, Erdogan calificó la guerra en curso como “sin sentido, ilegal e innecesaria”, y subrayó que sus costos los está pagando toda la humanidad.

“En el último mes, el precio de esta guerra sin sentido, ilegal e innecesaria, que ha sacudido profundamente a nuestra región, está siendo pagado no solo por las partes involucradas, sino por toda la humanidad”, afirmó.

El mandatario también remarcó el alcance global de las consecuencias, al señalar que el impacto ya se percibe en sectores clave.

“Los efectos negativos de la guerra se sienten en todo el mundo, desde los mercados energéticos hasta el funcionamiento de la producción, la tecnología de la información, el transporte y las redes comerciales”, señaló.

RelacionadoTRT Español - Fidan tilda de ilegal la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán y pide presionar a Tel Aviv
RECOMENDADOS

Erdogan destacó que aún existen oportunidades para resolver la crisis a través de la diplomacia y el diálogo, pero advirtió que esas vías están siendo debilitadas. “Si bien existe la posibilidad de encontrar un terreno común mediante la diplomacia y el diálogo, como humanidad estamos soportando la carga del sabotaje de estos caminos”, dijo.

El presidente turco advirtió además que el costo será aún mayor si la guerra continúa. “Es un hecho que, si los conflictos no terminan, el precio a pagar aumentará. La distancia geográfica perderá todo sentido en este proceso”, agregó.

Türkiye evalúa una posible reunión con Pakistán como mediador por la guerra contra Irán

Türkiye ha reiterado en varias ocasiones su llamado a reducir la tensión en la región y ha instado a todas las partes a retomar los canales diplomáticos. En este marco, conversaciones entre Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Türkiye sobre la guerra en Oriente Medio podrían realizarse este fin de semana en territorio pakistaní, según informó Ankara.

“Inicialmente, habíamos planeado realizar esta reunión en Türkiye... Sin embargo, como nuestros homólogos pakistaníes deben permanecer en su país, trasladamos el encuentro a Pakistán”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, al canal privado A Haber.

“Es posible que nos reunamos allí este fin de semana”, agregó. Según el jefe de la diplomacia de Ankara, en el encuentro participarían los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países de mayoría musulmana.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye no permanecerá en silencio mientras Israel sumerge a la región en un baño de sangre: Erdogan
Ankara “sigue de cerca” los riesgos en el mar Negro por la guerra entre Ucrania y Rusia
Petrolero operado por Türkiye es objetivo de un ataque cerca de Estambul: ministro
El ministro turco de Exteriores aborda la guerra y la desescalada con líderes regionales
Erdogan, Al-Thani intercambian condolencias por accidente de helicóptero, abordan situación regional
Erdogan reafirma que Türkiye se mantiene fuera del “círculo de fuego” regional
La importancia de Türkiye ante dilema de Europa entre corredores simbólicos y eficiencia estructural
Jefe de inteligencia de Türkiye y delegación de Hamás abordan los ataques israelíes contra Palestina
Emine Erdogan conmemora el Día Mundial del Agua y advierte sobre la escasez global
Un accidente de helicóptero en Qatar deja siete muertos, entre ellos militares de Türkiye y Qatar
Títeres turcos y el arte de Bahadir Biyikli: “Un puente que conecta el pasado con el presente”
Türkiye condena los ataques de Israel tanto en el sur de Siria y como en Cisjordania ocupada
Presidente Erdogan insta a la unidad durante Eid al-Fitr, en medio de las tensiones en Oriente Medio
Erdogan pide el fin “inmediato” de la espiral de violencia en Oriente Medio
Türkiye se mantiene firme contra las violaciones a su espacio aéreo y refuerza la seguridad: Erdogan
Líderes de Türkiye y Omán abordan la escalada regional en medio de la guerra con Irán
Türkiye recibirá nuevo sistema de defensa Patriot de la OTAN que se desplegará en Adana: ministerio
La Base Aérea de Incirlik sigue bajo pleno control de Türkiye, afirma comunicado militar
Presidente Erdogan conmemora la victoria de Canakkale en Türkiye, durante la Primera Guerra Mundial
“Las acciones de Israel están empujando a la región hacia el desastre”: Erdogan