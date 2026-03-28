El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este viernes que las consecuencias globales de la guerra en Oriente Medio siguen agravándose y que su impacto va mucho más allá de los actores directamente involucrados.

Durante su intervención en la reunión de estrategia país de Türkiye del Foro Económico Mundial, realizada en la oficina de Dolmabahce, Erdogan calificó la guerra en curso como “sin sentido, ilegal e innecesaria”, y subrayó que sus costos los está pagando toda la humanidad.

“En el último mes, el precio de esta guerra sin sentido, ilegal e innecesaria, que ha sacudido profundamente a nuestra región, está siendo pagado no solo por las partes involucradas, sino por toda la humanidad”, afirmó.

El mandatario también remarcó el alcance global de las consecuencias, al señalar que el impacto ya se percibe en sectores clave.

“Los efectos negativos de la guerra se sienten en todo el mundo, desde los mercados energéticos hasta el funcionamiento de la producción, la tecnología de la información, el transporte y las redes comerciales”, señaló.