El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este viernes que las consecuencias globales de la guerra en Oriente Medio siguen agravándose y que su impacto va mucho más allá de los actores directamente involucrados.
Durante su intervención en la reunión de estrategia país de Türkiye del Foro Económico Mundial, realizada en la oficina de Dolmabahce, Erdogan calificó la guerra en curso como “sin sentido, ilegal e innecesaria”, y subrayó que sus costos los está pagando toda la humanidad.
“En el último mes, el precio de esta guerra sin sentido, ilegal e innecesaria, que ha sacudido profundamente a nuestra región, está siendo pagado no solo por las partes involucradas, sino por toda la humanidad”, afirmó.
El mandatario también remarcó el alcance global de las consecuencias, al señalar que el impacto ya se percibe en sectores clave.
“Los efectos negativos de la guerra se sienten en todo el mundo, desde los mercados energéticos hasta el funcionamiento de la producción, la tecnología de la información, el transporte y las redes comerciales”, señaló.
Erdogan destacó que aún existen oportunidades para resolver la crisis a través de la diplomacia y el diálogo, pero advirtió que esas vías están siendo debilitadas. “Si bien existe la posibilidad de encontrar un terreno común mediante la diplomacia y el diálogo, como humanidad estamos soportando la carga del sabotaje de estos caminos”, dijo.
El presidente turco advirtió además que el costo será aún mayor si la guerra continúa. “Es un hecho que, si los conflictos no terminan, el precio a pagar aumentará. La distancia geográfica perderá todo sentido en este proceso”, agregó.
Türkiye evalúa una posible reunión con Pakistán como mediador por la guerra contra Irán
Türkiye ha reiterado en varias ocasiones su llamado a reducir la tensión en la región y ha instado a todas las partes a retomar los canales diplomáticos. En este marco, conversaciones entre Pakistán, Arabia Saudita, Egipto y Türkiye sobre la guerra en Oriente Medio podrían realizarse este fin de semana en territorio pakistaní, según informó Ankara.
“Inicialmente, habíamos planeado realizar esta reunión en Türkiye... Sin embargo, como nuestros homólogos pakistaníes deben permanecer en su país, trasladamos el encuentro a Pakistán”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, al canal privado A Haber.
“Es posible que nos reunamos allí este fin de semana”, agregó. Según el jefe de la diplomacia de Ankara, en el encuentro participarían los ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países de mayoría musulmana.