“Un niño que no podía sobrevivir sin la medicación adecuada, un padre luchando contra el cáncer, un bebé que necesitaba antibióticos: no hay justificación para negar medicinas que salvan vidas”, sostiene Lena Dajani, palestina-estadounidense y cofundadora de The Sameer Project, una iniciativa que coordina ayuda vital en Gaza, en conversación con TRT Español.

Dajani cofundó el proyecto en octubre de 2023, cuando recién empezó la ofensiva genocida de Israel contra Gaza y ya los palestinos sufrían desplazamientos forzados, bombardeos y el colapso del sistema de salud . La respuesta inicial de emergencia se convirtió en una operación de socorro a gran escala. Este invierno, su equipo sigue coordinando la entrega de alimentos, tiendas de campaña, suministros médicos y asistencia de emergencia en todo el enclave.

“Mucho de lo que poseen las familias desplazadas en Gaza está empapado”, afirma Dajani, al referirse al asedio impuesto por las autoridades israelíes. “Caravanas esperan en la frontera y las autoridades israelíes bloquean su entrada. Estas estructuras similares a casas móviles pueden salvar vidas”.

Una historia marcada por el desplazamiento

Para Dajani, esa solidaridad urgente está ligada a su historia familiar en Palestina. Su padre nació en la ciudad de Yafa y vivió en Jerusalén antes de huir cuando tenía un año en medio de la Nakba , “catástrofe” en árabe, como se conoce al desplazamiento forzado de unos 750.000 palestinos en 1948 con la creación del estado de Israel.

“Como muchas familias palestinas, hicieron las maletas pensando que sería por unas semanas y se fueron a Egipto”, rememora Dajani. “Toda su vida fue arrancada de raíz”.

Años después, su padre emigró a Estados Unidos para cursar estudios de posgrado, donde conoció a su madre estadounidense en Nueva York. Se establecieron en California, donde Dajani creció escuchando sobre el despojo y cómo “nos habían robado las tierras de nuestras familias y habían formado un estado llamado Israel. Siempre entendí que existía Palestina”, evoca. “Siempre lo consideré un robo ilegal. Y siempre fui muy consciente de que esto era extremadamente doloroso para mi familia”.

En el hogar familiar, objetos como artefactos palestinos, juegos de mesa como el backgammon y arte islámico mantuvieron viva la memoria de lo perdido y ayudaron a moldear su identidad palestina dentro de la diáspora.

Cooperación transfronteriza liderada por la diáspora

Con el paso de los años, Dajani comenzó a trabajar en el sector salud con personas con autismo y en bienestar, inspirada por su hermana mayor, aunque admite que el desgaste emocional fue intenso. Con el inicio del genocidio en Gaza, en octubre de 2023, relata que pasó horas en redes sociales recopilando información sobre personas que necesitaban atención médica fuera del enclave, lo que la acercó a quienes operaban sobre el terreno.

“Empecé a construir buenas relaciones con algunos de los médicos más destacados, y ellos confiaban en mí con la información de sus pacientes, sabiendo que haría todo lo posible por ayudar, entregando los documentos a las organizaciones adecuadas para facilitar la evacuación hacia Egipto en ese momento”, recuerda.

En poco tiempo, encontró comunidades propalestinas en plataformas como Instagram y WhatsApp dispuestas a colaborar en otras partes del mundo. “Así que comencé a unirme a ellas para comunicarme con quienes ya no podían quedarse de brazos cruzados”.

Ese trabajo la llevó a conocer en 2024 a su cofundadora en The Sameer Project, la palestina Hala Sabbah, radicada en Londres. Sabbah le pidió que coordinara de forma temporal la distribución de tiendas de campaña mientras viajaba por una semana. La tarea acabó extendiéndose 20 meses.

Desde entonces, el proyecto, liderado por palestinos en la diáspora, ha facilitado la evacuación de más de 100 personas. Cuenta además con otro cofundador a cargo de la comunicación y la producción de contenidos.

Más allá de su labor humanitaria, la iniciativa también busca mantener viva la memoria de quienes han perdido la vida en el genocidio, como Sameer Abu Salim, tío de Sabbah, fallecido en Gaza durante los bombardeos israelíes en enero de 2024. “El tío de Sabbah se negó a evacuar con el resto de la familia hacia Egipto. Quería quedarse en su tierra”, recuerda Dajani.

Nombres inolvidables

The Sameer Project se lanzó formalmente pocas semanas antes del avance militar israelí hacia Rafah en mayo de 2024, la ciudad más al sur de Gaza, cuando más de un millón de palestinos huyó por la escasez de suministros básicos .