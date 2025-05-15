Durante su gira de tres días por Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que levantará las sanciones estadounidenses sobre Damasco.

La noticia fue recibida con celebraciones, mientras muchos sirios salieron a las calles haciendo sonar sus bocinas y ondeando banderas en todo el país, desde la capital hasta la ciudad de Homs.

“Las sanciones fueron brutales y paralizantes, y cumplieron una función importante, realmente importante, en su momento. Pero ahora es su turno de brillar”, declaró Trump , instando al liderazgo sirio a aprovechar la nueva oportunidad y avanzar con la reconstrucción del país.

Desde 2011, Siria ha estado bajo severas sanciones de Occidente, cuando comenzó la guerra civil que desplazó a casi la mitad de la población y causó la muerte de más de 500.000 personas bajo el caído régimen de Assad.

Ahora, Siria tiene la oportunidad de integrarse al sistema internacional tras la histórica decisión del presidente Trump de levantar el embargo estadounidense sobre el país de Oriente Medio, señaló un alto asesor de una destacada autoridad financiera turca, quien solicitó el anonimato por protocolo profesional.

“Este es un momento histórico. El levantamiento de las sanciones era una demanda legítima del pueblo sirio que derrocó al régimen. Estas medidas fueron impuestas originalmente contra el régimen, y debieron haberse retirado con su caída”, afirma Omar Alhariri, periodista sirio radicado en Daraa.

La decisión de Trump de eliminar las sanciones a Siria se produjo durante su gira de alto perfil por Oriente Medio, que incluyó paradas en Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Durante su paso por la capital saudí, Riad, Trump sorprendió al reunirse con el presidente sirio Ahmed Al-Sharaa. Desde el encuentro entre Bill Clinton y Hafez Al-Assad en el año 2000, ningún presidente estadounidense se había reunido con un líder sirio .

Desde la caída del régimen baathista en diciembre de 2024, Al-Sharaa ha ganado legitimidad internacional, con encuentros diplomáticos de alto nivel en el extranjero, y la eliminación por parte de EE.UU . de recompensas que se ofrecían a cambio de su detención.

El gobierno de Al-Sharaa se ha posicionado como moderado, distanciándose de grupos extremistas y prometiendo cooperación en la lucha contra el terrorismo y en el respeto a los derechos de las minorías.

Trump señaló que su decisión sobre las sanciones y la reunión con Al-Sharaa fue alentada por el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman.

“Hoy nos encontramos ante una oportunidad única, y hay un sentimiento de entusiasmo y esperanza mientras la gente mira hacia el futuro de Siria. También es importante expresar un profundo agradecimiento tanto a Arabia Saudí como a Türkiye por sus importantes roles en hacer posible este acontecimiento”, declaró el periodista sirio Alhariri a TRT World.

A cambio del levantamiento de sanciones, el presidente Trump pidió que el presidente sirio se una a los Acuerdos de Abraham, normalice relaciones con Israel y expulse del país a combatientes extranjeros y grupos palestinos, según informó la Casa Blanca.