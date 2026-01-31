La ola de transformaciones en Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro a manos de EE.UU. el pasado 3 de enero , continúa a marcha constante. Este viernes, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció la creación de una Ley de Amnistía General, que beneficiaría a las personas que, según de acuerdo a organizaciones humanitarias, fueron encarceladas por razones políticas. En paralelo, se espera que este sábado, la nueva jefa de la misión diplomática de Washington para Venezuela, Laura Dogu, llegue al país para restablecer las relaciones bilaterales, según confirmó una fuente a la agencia de noticias AFP.

Durante un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por el inicio del año judicial, Rodríguez señaló que su gobierno decidió “impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”. Al señalar que la nueva legislación sería presentada ante la Asamblea Nacional, el Parlamento de Venezuela, la presidenta encargada pidió “que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos”.

La medida llega luego de que el pasado 8 de enero , el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, diera a conocer “la puesta en libertad de un número importante de personas, venezolanas y extranjeras”. Desde entonces, las excarcelaciones de los llamados “presos políticos” se han producido de manera continua, en medio de discrepancias por las cifras que manejan las autoridades venezolanas y varias organizaciones no gubernamentales sobre la cantidad de personas liberadas. En ese momento, la ONG Foro Penal indicó que en Venezuela había 806 presos políticos, incluidos 175 militares.

"Pido a quienes han sido beneficiados por medidas para aquellos privados de libertad, excarcelados, pido en nombre de los venezolanos que no se impongan la venganza, la revancha ni el odio", añadió la presidenta encargada Rodríguez en su discurso del viernes. También aclaró que la ley de amnistía no será universal, ya que excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Adicionalmente, indicó que se hará “una gran consulta nacional para un nuevo sistema judicial”. Según expresó, este proceso es fundamental para garantizar la paz y el futuro de Venezuela como una nación independiente, libre y soberana.

Cierre de la controvertida prisión de El Helicoide

Rodríguez, además, anunció los planes para clausurar la prisión El Helicoide en Caracas, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde grupos de derechos humanos denuncian que detenidos sufrieron torturas. La enorme instalación, construida originalmente como un centro comercial, se convertirá en un "centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas" ", afirmó la presidenta encargada.

Una madre entrevistada por AFP cerca de El Helicoide compartió su alegría que su hijo, encarcelado allí, pudiera ser liberado pronto por ley. "¡Es maravilloso! No he sabido nada de mi hijo en seis meses, así que esto es una alegría enorme, es una amnistía, Dios mío, es una liberación total", dijo Betsy Orellana, de 63 años.

Familiares de detenidos también dijeron a la agencia de noticias EFE que están “esperanzados” con la propuesta de amnistía recién anunciada. Estamos "esperanzados, esperamos que -nuestros familiares- puedan disfrutar de los beneficios que se están dando (...) seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros", compartió Mariglys Guzmán en el este de Caracas.

Según reportó la estatal Agencia Venezolana de Noticias , la iniciativa de transformación de El Helicoide brindará nuevos espacios destinados al esparcimiento, la práctica de disciplinas físicas y el encuentro artístico. En esa línea, Rodríguez destacó que el proyecto busca fortalecer el tejido social y ofrecer instalaciones dignas que promuevan el bienestar de los funcionarios de seguridad y los habitantes de los sectores circundantes.