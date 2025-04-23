GENOCIDIO EN GAZA
5 min de lectura
Imágenes satelitales revelan sitios nucleares secretos de Israel y sus masacres en Gaza
Las imágenes de satélite de Google y Apple, disponibles al público, muestran instalaciones secretas de Israel y operaciones militares con una claridad sin precedentes.
00:00
Imágenes satelitales revelan sitios nucleares secretos de Israel y sus masacres en Gaza
El Centro Nuclear del Néguev, una instalación israelí cerca de Dimona, fue construido en 1958 y su reactor entró en funcionamiento entre 1962 y 1964.
23 de abril de 2025

Una reciente investigación ha encendido las alarmas sobre Israel: imágenes satelitales de alta resolución, accesibles al público a través de los servicios de mapas de Google y Apple, muestran instalaciones reservadas del país, entre ellas el reactor nuclear de Dimona. Además de revelar cómo el ejército de Tel Aviv continúa con sus masacres sobre la sitiada Gaza. 

“Fotografías aéreas del Centro de Investigación Nuclear de Dimona, bases militares clasificadas e imágenes de Gaza que muestran unidades de maniobras de las Fuerzas de Defensa de Israel (FD) ahora son accesibles al público”, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth en su reporte.

La investigación también señala que “publicaciones recientes en X y otras plataformas revelan que la resolución de estas imágenes es relativamente alta en comparación con lo que estaba disponible anteriormente, alcanzando los 0,4 metros”.

Además, advierte que “la disponibilidad de imágenes satelitales de tan alta resolución en plataformas de mapeo masivo las convierte en un recurso significativo de inteligencia de fuente abierta para entidades hostiles, investigadores o incluso individuos curiosos. Este desarrollo se debe a cambios en las capacidades globales de imágenes satelitales y en las regulaciones”.

Un reactor sospechosos de armas nucleares

El reactor de Dimona, ubicado en el desierto del Néguev, fue construido en secreto con asistencia francesa a finales de la década de 1950. Y es la instalación nuclear más importante de Israel. Aunque Tel Aviv insiste en que tiene fines civiles, el extécnico nuclear Mordechai Vanunu filtró detalles a la prensa en 1986 que sugerían que el reactor formaba parte de un programa de armas nucleares, incluyendo pruebas de la producción de ojivas.

Dos años después, agentes del Mossad, el servicio secreto de Israel, secuestraron a Vanunu en Italia. El exténico nuclear fue trasladado entonces a Israel y condenado a 18 años de prisión por traición y espionaje. Fue liberado en 2004, pero sus revelaciones siguen siendo una sombra persistente sobre la ambigüedad nuclear de Israel.

En 1997, Estados Unidos promulgó la Enmienda Kyl-Bingaman, que prohibía la recolección y difusión de imágenes satelitales de alta resolución de Israel y los territorios ocupados sin permiso de una autoridad federal. 

El informe señala que, en ese momento, la mayoría de las imágenes satelitales comerciales provenían de empresas estadounidenses, y la ley fue el resultado directo de los esfuerzos diplomáticos israelíes en el Congreso.

“Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. Para 2017, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) determinó que las imágenes satelitales no estadounidenses habían superado la resolución de los satélites estadounidenses”, según el diario. Esto permitió que los servicios de mapas y navegación accedieran a imágenes de alta calidad de Israel provenientes de fuentes no estadounidenses. 

Sobrevolando Gaza

El periódico destacó que obtener imágenes de alta resolución de sitios clasificados en Israel, incluidos el Centro de Investigación Nuclear de Dimona y bases estratégicas no ocultas bajo tierra, ha sido relativamente fácil durante más de tres años.

Las imágenes satelitales también han captado “actividad aérea israelí, como aviones F-15 sobre Gaza y Líbano, así como unidades terrestres en maniobra”.

“Esta situación parece fuera de control. El gobierno israelí tiene poca influencia sobre la publicación de tales imágenes por parte de entidades comerciales estadounidenses, siempre que cumplan con la Enmienda Kyl-Bingaman”, afirmó el informe.

RECOMENDADOS

A diferencia de 1997, señaló el diario, hoy en día numerosos servicios en línea globales ofrecen imágenes satelitales para navegación y mapeo, con usos comerciales como minería, agricultura, planificación urbana e investigación.

En 2021, fuentes extranjeras informaron sobre una extensa construcción en Dimona, “un evento que habría sido impensable en el pasado”, subrayando lo que el periódico calificó como “lo absurdo de la situación”.

Único estado con armas nucleares en Oriente Medio

Israel sigue siendo el único estado en Oriente Medio con un arsenal nuclear, no monitoreado internacionalmente, mientras continúa ocupando territorios palestinos, sirios y libaneses desde hace décadas.

El Ministerio de Defensa de Israel y el portavoz militar se negaron a hacer comentarios, según Yedioth Ahronoth. El periódico indicó que "parece que el enfoque elegido por el gobierno es ignorar el problema, una estrategia que ha resultado ineficaz en los últimos años cuando se trata de desafíos de seguridad".

Continúan los ataques sobre Gaza

Por otro lado, la situación en Gaza sigue siendo devastadora. En las últimas horas, al menos 10 personas fueron asesinadas y muchas otras resultaron heridas en un ataque israelí contra la Escuela Yaffa ubicada en el noreste de Gaza. 

Según los primeros informes, un comunicado de la Dirección de Defensa Civil de Gaza en su cuenta de Telegram detalló que Israel bombardeó la escuela, donde cientos de desplazados se habían refugiado. Los equipos de rescate lograron retirar los cuerpos de las víctimas mortales y a varios heridos de los escombros, mientras que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban en la zona.

Asimismo, Israel mató al menos a cuatro palestinos en sus ataques aéreos en Jan Yunis, en el sur de la sitiada Gaza, según informó la agencia de noticias WAFA. El ataque fue llevado a cabo por un avión no tripulado de combate, que dirigió el bombardeo contra un grupo de palestinos en la ciudad de Bani Suheila.

Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí ha dejado un saldo devastador de más de 51.300 palestinos muertos en Gaza, la mayoría mujeres y niños. 

Este escenario de masacres continúa generando fuerte preocupación a nivel internacional. En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad debido a sus acciones en Gaza. Además, Israel enfrenta una demanda por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. 



FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Cómo el “reconocimiento” de Israel a Somalilandia aviva el temor a un traslado forzoso de palestinos
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
El año en que fracasó la rendición de cuentas: la promesa de justicia para Palestina
Netanyahu llega a EE.UU. para hablar con Trump en un clima de frustración con Israel
El balance de muertos en Gaza se acerca a 71.000 mientras Israel sigue violando el alto el fuego
Israel no cumple con entrega de combustible y deja hospital de Gaza sin electricidad ni servicios
Israel amenaza con más agresiones y acusa a Hamás de violar tregua pese a más de 500 incumplimientos
La ofensiva genocida de Israel en Gaza cambió de ritmo, pero mantiene su objetivo letal
Israel pretende una ocupación indefinida de Gaza, advierte ministro de Defensa, socavando tregua
La Navidad vuelve a Gaza tras dos años de genocidio, marcada por las ausencias y escasez de ayuda
Imágenes satelitales revelan cómo Israel se prepara para permanecer en Gaza, pese a alto el fuego
Israel impone nuevas trabas y prohibiciones a las ONG en Gaza, mientras persiste crisis humanitaria
Pese a leve alivio del hambre, 75% de palestinos sigue en nivel crítico de inseguridad alimentaria
Netanyahu evalúa una posible ofensiva renovada para Gaza, mientras mediadores se reúnen en EE.UU.
Israel vuelve a incumplir tregua en Gaza y ONU advierte que la situación humanitaria está al límite
Bajo los escombros de Gaza, recuperan los cuerpos de 30 miembros de una familia palestina
Lluvias inundan miles de tiendas y el mayor hospital en Gaza, pero Israel mantiene bloqueo a ayuda