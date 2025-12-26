Un hospital a oscuras refleja que la crisis humanitaria en Gaza no ha terminado. El combustible se agotó en el hospital Al Awda, que quedó sin electricidad y se vio obligado a suspender la mayor parte de sus servicios. La situación se debe al incumplimiento de Israel de permitir el ingreso de ayuda humanitaria estipulada en el acuerdo de alto el fuego, incluido el combustible necesario para los generadores. A ello se suma la falta de casi tres cuartas partes de los medicamentos y suministros esenciales.

Según informó el hospital, el combustible necesario para hacer funcionar los generadores de respaldo alcanzó un nivel crítico, lo que obligó a suspender servicios en varios departamentos. La institución decidió mantener únicamente la atención en las áreas de emergencias y maternidad, con el objetivo de sostener los servicios vitales en un nivel mínimo.

El director del hospital, Ahmed Muhanna, dijo al medio qatarí Al Jazeera que, “con el corazón apesadumbrado”, el personal tuvo que pausar la mayoría de los servicios.

En un comunicado, el hospital advirtió que la situación podría tener consecuencias graves, en especial para los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas urgentes y atención médica especializada. También llamó a las organizaciones internacionales y a las agencias humanitarias a intervenir de inmediato y a presionar a Israel para que permita el ingreso del combustible necesario para operar los generadores.

Tras el bloqueo casi total de bienes esenciales, incluidos combustible y medicinas que persistió durante meses, Israel quedó obligado, según el alto el fuego del 10 de octubre, a permitir el ingreso diario de 600 camiones de ayuda humanitaria, con alimentos, suministros médicos y combustible. No obstante, hasta ahora solo han ingresado 17.819 camiones, pese a que el acuerdo contemplaba un total de 42.800, incluidos alimentos para aliviar la hambruna.

Relacionado TRT Español - Israel amenaza con más agresiones y acusa a Hamás de violar tregua pese a más de 500 incumplimientos

En cuanto al combustible, las entregas también fueron severamente restringidas. Solo 394 camiones de combustible ingresaron a Gaza desde octubre, de los 3.650 acordados. “Esto significa que la ocupación cumplió solo con el 10% de las cantidades de combustible pactadas”, advirtió la Oficina de Medios de Gaza este lunes.

Por su parte, Munir Al-Barsh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, precisó a Al Jazeera que el sistema sanitario enfrenta una escasez generalizada de medicamentos y suministros médicos, en particular de insumos quirúrgicos indispensables para realizar operaciones. Agregó que casi tres cuartas partes de los insumos necesarios para el sistema sanitario siguen sin estar disponibles. Faltan soluciones médicas, anestésicos, gasas y suministros para diálisis.

Al-Barsh agregó que la situación dentro de los hospitales del enclave es “trágica y horrorosa”, y la describió como una emergencia sanitaria crítica que no ha terminado pese a la tregua. También advirtió que se trata del escenario más peligroso que ha afrontado el sistema de salud en al menos los últimos 30 años.

En los últimos meses, los bombardeos han provocado el cierre total o parcial de la mayoría de los hospitales y centros de salud de Gaza. Organizaciones internacionales han denunciado la destrucción sistemática e intencional del sistema sanitario del enclave por parte de Israel. En ese contexto, a fines de septiembre, mientras Israel y Hamás mantenían intensas negociaciones para un alto el fuego, fuerzas israelíes atacaron la entrada del hospital Al Awda, lo que dejó a varios miembros del personal heridos.

Israel “nunca se irá” de Gaza, reitera ministro Katz

En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, renovó este jueves su promesa de que Tel Aviv “nunca se irá” de Gaza, asegurando que van a crear una amplia zona de seguridad alrededor del enclave palestino y a permitir la construcción de asentamientos –que son ilegales según la ley internacional– en el territorio. Estos comentarios obstaculizan el avance del alto el fuego de octubre, que prevé la retirada del ejército israelí.