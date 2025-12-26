Un hospital a oscuras refleja que la crisis humanitaria en Gaza no ha terminado. El combustible se agotó en el hospital Al Awda, que quedó sin electricidad y se vio obligado a suspender la mayor parte de sus servicios. La situación se debe al incumplimiento de Israel de permitir el ingreso de ayuda humanitaria estipulada en el acuerdo de alto el fuego, incluido el combustible necesario para los generadores. A ello se suma la falta de casi tres cuartas partes de los medicamentos y suministros esenciales.
Según informó el hospital, el combustible necesario para hacer funcionar los generadores de respaldo alcanzó un nivel crítico, lo que obligó a suspender servicios en varios departamentos. La institución decidió mantener únicamente la atención en las áreas de emergencias y maternidad, con el objetivo de sostener los servicios vitales en un nivel mínimo.
El director del hospital, Ahmed Muhanna, dijo al medio qatarí Al Jazeera que, “con el corazón apesadumbrado”, el personal tuvo que pausar la mayoría de los servicios.
En un comunicado, el hospital advirtió que la situación podría tener consecuencias graves, en especial para los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas urgentes y atención médica especializada. También llamó a las organizaciones internacionales y a las agencias humanitarias a intervenir de inmediato y a presionar a Israel para que permita el ingreso del combustible necesario para operar los generadores.
Tras el bloqueo casi total de bienes esenciales, incluidos combustible y medicinas que persistió durante meses, Israel quedó obligado, según el alto el fuego del 10 de octubre, a permitir el ingreso diario de 600 camiones de ayuda humanitaria, con alimentos, suministros médicos y combustible. No obstante, hasta ahora solo han ingresado 17.819 camiones, pese a que el acuerdo contemplaba un total de 42.800, incluidos alimentos para aliviar la hambruna.
En cuanto al combustible, las entregas también fueron severamente restringidas. Solo 394 camiones de combustible ingresaron a Gaza desde octubre, de los 3.650 acordados. “Esto significa que la ocupación cumplió solo con el 10% de las cantidades de combustible pactadas”, advirtió la Oficina de Medios de Gaza este lunes.
Por su parte, Munir Al-Barsh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, precisó a Al Jazeera que el sistema sanitario enfrenta una escasez generalizada de medicamentos y suministros médicos, en particular de insumos quirúrgicos indispensables para realizar operaciones. Agregó que casi tres cuartas partes de los insumos necesarios para el sistema sanitario siguen sin estar disponibles. Faltan soluciones médicas, anestésicos, gasas y suministros para diálisis.
Al-Barsh agregó que la situación dentro de los hospitales del enclave es “trágica y horrorosa”, y la describió como una emergencia sanitaria crítica que no ha terminado pese a la tregua. También advirtió que se trata del escenario más peligroso que ha afrontado el sistema de salud en al menos los últimos 30 años.
En los últimos meses, los bombardeos han provocado el cierre total o parcial de la mayoría de los hospitales y centros de salud de Gaza. Organizaciones internacionales han denunciado la destrucción sistemática e intencional del sistema sanitario del enclave por parte de Israel. En ese contexto, a fines de septiembre, mientras Israel y Hamás mantenían intensas negociaciones para un alto el fuego, fuerzas israelíes atacaron la entrada del hospital Al Awda, lo que dejó a varios miembros del personal heridos.
Israel “nunca se irá” de Gaza, reitera ministro Katz
En este contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, renovó este jueves su promesa de que Tel Aviv “nunca se irá” de Gaza, asegurando que van a crear una amplia zona de seguridad alrededor del enclave palestino y a permitir la construcción de asentamientos –que son ilegales según la ley internacional– en el territorio. Estos comentarios obstaculizan el avance del alto el fuego de octubre, que prevé la retirada del ejército israelí.
El martes, Katz había prometido establecer puestos de avanzada en el norte de Gaza, en reemplazo de asentamientos evacuados en 2005. Tras la presión del Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa israelí se retractó parcialmente de estas declaraciones en un comunicado, según informaron medios locales. No obstante, Katz volvió a reafirmar su postura: rechazó los informes sobre un retroceso y aseguró que Israel ejercerá “soberanía de facto” en Gaza, similar a la política que mantiene en Cisjordania ocupada.
Segunda fase del alto el fuego de Gaza podría iniciar en enero
Ahora bien, el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, establecido con base en un plan que presentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contempla tres fases. De momento, este sigue en la primera etapa, mientras continúan los esfuerzos para avanzar. En las próximas fases se prevé la retirada total del ejército israelí del enclave, una condición innegociable para Hamás, pero cuya aplicación queda en duda tras las afirmaciones de Katz.
Pese a esto, Washington ha informado a Israel y a los mediadores del acuerdo que la segunda fase podría comenzar a principios del año nuevo, según medios israelíes. El Canal 13 citó el miércoles a un alto funcionario israelí anónimo, según reportó Middle East Monitor. “El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, informó a Israel y a los mediadores que la segunda fase del acuerdo de Gaza comenzará a principios de enero”, indicó.
Nuevos ataques violan tregua
En una nueva violación del alto el fuego, un palestino murió y varias personas resultaron heridas en un ataque con dron israelí en el norte de Gaza el jueves, informaron fuentes médicas a la Agencia Anadolu.
Las víctimas fueron alcanzadas mientras un dron atacaba a un grupo de civiles en Tel Al-Dhahab, en Beit Lahia. El número exacto de heridos no se precisó.
El ataque se produjo poco después de que fuerzas israelíes dispararan contra dos palestinos en Abu Halawa, en Yabalia. Testigos también reportaron bombardeos aéreos israelíes al este de Ciudad de Gaza y en Jan Yunis y Rafah, en el sur del enclave.
Recuperación de cuerpos bajo los escombros
Asimismo, la Defensa Civil de Gaza recuperó los cuerpos de 25 palestinos, incluida la periodista Heba al Abadla, de los escombros en el sur del enclave. Los cuerpos fueron hallados en los restos de una vivienda familiar en Jan Yunis y las víctimas murieron en ataques israelíes en enero de 2024, indicó la agencia este jueves.
Las operaciones de búsqueda se realizan con métodos básicos y equipos en mal estado, debido a que Israel no permite la entrada de maquinaria pesada ni equipamiento necesario para retirar toneladas de escombros, lo que dificulta recuperar los cuerpos de los palestinos sepultados bajo ellos. Ante la falta de equipo médico especializado, las familias palestinas intentan identificar a sus seres queridos por marcas distintivas en los cuerpos o la ropa.
Desde octubre de 2023, la ofensiva israelí ha dejado más de 71.000 muertos y al menos 171.000 heridos, aunque se estima que las cifras reales son mucho mayores.