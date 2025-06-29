En las últimas semanas, desde la Operación Telaraña en la guerra entre Rusia y Ucrania hasta el enfrentamiento entre Israel e Irán, hemos visto cómo la guerra moderna evoluciona más allá de los campos de batalla tradicionales.

Los conflictos ahora se libran tanto en operaciones cibernéticas que pueden paralizar infraestructuras como manipular información con una velocidad y precisión sin precedentes.

El reciente conflicto entre Israel e Irán puso en evidencia esta transformación. Tras los ataques no provocados de Israel el 13 de junio y las represalias de Irán, quedó claro cómo la inteligencia artificial está transformando la naturaleza misma de la guerra digital.

Durante los doce días de enfrentamiento, se desarrolló una guerra cibernética paralela, con ambos países desplegando diversas herramientas impulsadas por IA en sus ataques.

La semana pasada, cuando Predatory Sparrow, un grupo de hackers vinculado a Israel, violó la seguridad del Banco Sepah de Irán, paralizó una arteria clave del sistema financiero del país.

Al día siguiente, el mismo grupo drenó cerca de 90 millones de dólares de Nobitex, la mayor casa de cambio de criptomonedas de Irán, y envió deliberadamente los fondos a direcciones inaccesibles en la cadena de bloques.

Según la consultora Elliptic, este acto “quemó” efectivamente los activos, asegurando que no pudieran recuperarse.

Estos ataques coordinados contra el sistema bancario y el sector de criptomonedas de Irán, junto con las campañas de phishing y espionaje impulsadas por IA por parte de Irán, dejaron en claro que el conflicto se había convertido en un campo de pruebas para una guerra no convencional basada en inteligencia artificial.

Relacionado TRT Global - Entre Israel e Irán, ¿quién marca el pulso en Oriente Medio tras la guerra?

Apagones, desinformación y phishing





Los ataques duales de Predatory Sparrow interrumpieron las operaciones financieras de Irán y socavaron la confianza pública en su infraestructura digital.

Supuestos ciberataques vinculados a Israel también habrían tenido como blanco a los medios estatales iraníes. Circularon videos en línea que mostraban la televisión iraní transmitiendo mensajes “antirégimen”, lo que indica que los sistemas de emisión fueron vulnerados.

Ante el temor de nuevas incursiones, las autoridades iraníes impusieron un apagón casi total de internet. Según Cloudflare, el tráfico nacional de internet cayó un 97%.

El apagón buscaba proteger al país de hackers israelíes, pero también dejó a la población iraní sin acceso a servicios vitales e información crítica.

Expertos afirman que los ataques “preventivos” de Israel, tanto físicos como cibernéticos, le dieron una ventaja decisiva.

“Interrumpir la disponibilidad de los fondos de este banco, o provocar un colapso más amplio de la confianza en los bancos iraníes, podría tener un gran impacto allí”, afirmó Rob Joyce, exjefe de ciberseguridad de la NSA, en una publicación en X.

En 2022, Gonjeshke Darande (en persa, “Predatory Sparrow”) se atribuyó un ciberataque contra una acería iraní. El sofisticado ataque provocó un gran incendio, generando daños físicos en el lugar.

Expertos en seguridad señalan que este tipo de ataques suelen estar fuera del alcance de simples activistas digitales y se asemejan más a operaciones estatales.

Una de las razones por las que los ciberataques de Israel parecen haber tenido mayor impacto en esta ocasión es que fueron lanzados primero, lo que le dio tiempo para preparar medidas ofensivas y defensivas antes de que Irán pudiera responder.

Por su parte, Irán respondió con olas de desinformación infiltradas en la sociedad israelí. Mensajes falsos advertían de escasez de combustible, ataques inminentes o bombardeos, y parecían haber sido enviados por el Comando del Frente Interno de Israel.

Gil Messing, jefe de gabinete de Check Point Software, observó que “una avalancha de desinformación” invadió las redes sociales, intensificándose durante la crisis.