Intentar salvar las vidas de los niños gravemente heridos por las bombas de Israel en Gaza: a eso se dedicaba la pediatra palestina Alaa al-Najjar en el Hospital Nasser, de Jan Yunis, hasta que la tragedia consumió a su propia familia. La médica había llegado al hospital hacía poco el pasado viernes, cuando la pesadilla la golpeó en forma de noticia. Un ataque aéreo de Tel Aviv había impactado la casa donde estaban sus 10 hijos y su esposo.

Nueve de sus niños murieron. Ahora, mientras el marido de Al-Najjar y su único hijo sobreviviente luchan por su vida en cuidados intensivos, el colapso humanitario en Gaza se agrava y los bombardeos israelíes no dan tregua. El dolor de esta médica encarna el de miles de madres en el enclave que han tenido que abrazar por última vez a sus hijos envueltos en mortajas por cuenta de la ofensiva genocida de Israel.

Sin transporte, Al-Najjar solo pudo correr hasta su casa

Cuando supo del bombardeo, la pediatra Al-Najjar no tenía ningún medio de transporte disponible. Su única opción fue correr del hospital a la casa de su familia, según le relató un familiar de la médica a la agencia de noticias AFP. Allí se encontró con la peor pesadilla de cualquier madre.

“Cuando vio los cuerpos calcinados, comenzó a gritar y llorar”, relató Ali al-Najjar, cuñado de la pediatra. Los cuerpos de sus nueve hijos fallecidos tenían quemaduras tan graves que eran irreconocibles, según relataron familiares. En el momento en que recuperaron el cuerpo de su hija Nibal de los escombros, Alaa gritó su nombre, añadió su cuñado.

Adam, de 10 años, fue el único de sus hijos que logró sobrevivir al ataque, pero permanece en estado crítico, al igual que su padre, Hamdi al-Najjar, también médico, quien se encontraba en casa al momento del bombardeo. Ambos están en cuidados intensivos en el Hospital Nasser.

Al día siguiente, bajo una carpa improvisada cerca de la casa destruida, la pediatra permanecía en silencio absoluto, en estado de shock. A su alrededor, otras mujeres lloraban mientras las explosiones seguían sacudiendo el territorio palestino, asolado por más de un año y medio de genocidio.

“Sus rostros habían desaparecido”



El ataque aéreo del viernes se lanzó sin previo aviso, afirmaron los familiares. Ante una consulta sobre el bombardeo, el ejército israelí dijo que había “atacado a varios sospechosos que fueron identificados operando desde una estructura” cercana a sus tropas, y agregó que las denuncias de daños a civiles estaban bajo revisión.

“No pude reconocer a los niños en los sudarios”, dijo entre lágrimas Sahar al-Najjar, hermana de Alaa. “Sus rostros habían desaparecido”. “Es una pérdida enorme. Alaa está destrozada”, dijo Mohammed, otro familiar cercano.

Según fuentes médicas, Hamdi al-Najjar fue sometido a varias operaciones en el hospital de campaña jordano. Los médicos le extirparon gran parte del pulmón derecho y le realizaron 17 transfusiones de sangre. Por su parte, a su hijo Adam debieron amputarle una mano y tiene quemaduras graves en todo el cuerpo.

“Encontré la casa de mi hermano como una galleta rota, reducida a ruinas, y mis seres queridos estaban debajo”, relató Ali al-Najjar, recordando cómo cavó con sus propias manos junto a paramédicos para recuperar los cuerpos de los niños.

Ahora teme el momento en que su hermano recupere la conciencia: “No sé cómo decírselo. ¿Le digo que sus hijos están muertos? Los enterré en dos tumbas”. “No hay un lugar seguro en Gaza”, agregó con un suspiro cansado. “A veces, la muerte es más amable que esta tortura”.

“Hay niños asesinados y madres viviendo el peor de los infiernos”



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su consternación en redes sociales ante el desgarrador incidente, lanzando un llamado a la humanidad. “Esta imagen revela una realidad desgarradora y conmovedora que debería impulsar a toda la humanidad a actuar”, escribió Díaz-Canel en X este sábado, acompañando el mensaje con una imagen de la pediatra.

“Quienes cierran los ojos un día recordarán con arrepentimiento. Hay niños asesinados y madres viviendo el peor de los infiernos”, agregó. “¿Hasta cuándo seguirán los perpetradores con este genocidio contra el pueblo palestino?”.

Otro esfuerzo para un acuerdo de alto el fuego



En medio de las incesantes bombas de Israel, los mediadores Egipto, Qatar y Estados Unidos presentaron al grupo de resistencia palestino Hamás una versión revisada de la propuesta del enviado especial de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff, con la esperanza de lograr un alto el fuego en Gaza, según fuentes con conocimiento del asunto.

La iniciativa ofrece una tregua de 70 días, la entrada diaria de hasta 1.000 camiones con ayuda humanitaria y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes de las fronteras este, norte y sur de Gaza para el quinto día de la tregua.

Además, contempla la liberación de diez rehenes israelíes —cinco al inicio y cinco al final del acuerdo, según fuentes que hablaron con TRT World—, así como un compromiso de Estados Unidos de liderar negociaciones hacia un alto el fuego permanente, con la promesa de que no se reanudarán los combates incluso si las conversaciones se estancan. Hamás tiene 48 horas para dar una respuesta.

Israel ha rechazado reiteradamente los llamados internacionales a un alto el fuego en el asediado enclave. La brutal ofensiva que lanzó contra Gaza desde octubre de 2023, ha matado a más de 53.900 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

“Extrema inseguridad alimentaria”



Por otro lado, la tragedia de la pediatra Alaa al-Najjar ocurre en un contexto de devastación generalizada en Gaza, donde la población enfrenta una creciente crisis humanitaria.