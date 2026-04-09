Como una muestra del compromiso de Madrid para contribuir a los “esfuerzos por la paz” en Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció este jueves que el país reabrirá su embajada en Teherán, cerrada hace poco más de un mes, ante el alto el fuego acordado por EE.UU. e Irán.
"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperamos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", señaló el alto diplomático en declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.
En esa línea, Albares señaló que ya dio las instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la ciudad y reabra la misión diplomática, que cesó sus operaciones temporalmente el pasado 7 de marzo ante la guerra que Washington y Tel Aviv lanzaron contra Irán el 28 de febrero.
El ministro dejó claro que esta decisión se toma de cara al alto el fuego entre EE.UU. e Irán, y con el fin de que "desde todos los vectores" se impulse está vía de paz.
De hecho, añadió que este miércoles habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para informarle sobre la medida.
Albares también mantuvo conversaciones con varios de sus homólogos regionales, incluidos los de Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait.
Condena a los ataques de Israel contra el Líbano tras acuerdo de alto el fuego
Justamente, durante una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Youssef Raggi, Albares expresó el apoyo de Madrid ante los recientes ataques israelíes contra ese país, a los que calificó de “brutales e indiscriminados”, considerándolos “una vergüenza para la conciencia de toda la humanidad”.
“1.750 muertos hasta el momento, miles de heridos, más de 1,2 millones de desplazados en una guerra ajena e impuesta, y en la que el pueblo libanés ni siquiera es contendiente tan solo víctima”, sostuvo Albares. Y añadió, en referencia a este miércoles: “Ayer vimos cómo Israel, despreciando el alto el fuego y en violación del derecho internacional, lanzaba cientos de bombas sobre el Líbano, precisamente ayer, día en que arrancaba el alto el fuego en tan solo unas horas”.
Poco antes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó los brutales ataques contra Líbano a pesar del alto el fuego, señalando que es “intolerable” el desprecio del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la vida y el derecho internacional.
A través de un mensaje en la red social X, Sánchez criticó a Netanyahu y pidió que no haya impunidad ante estos “actos criminales”. “Justo hoy, Netanyahu lanza su ataque más duro contra el Líbano desde que empezó la ofensiva. Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable”, ha recalcado.
Bases militares
Ante una pregunta de la prensa sobre un reporte del diario The Wall Street Journal que indicaba que Estados Unidos podría considerar el cierre de bases militares en países que no han apoyado sus acciones, como España y Alemania, Albares afirmó no tener información al respecto.
Añadió que los contactos bilaterales con Washington sobre el uso de las bases aéreas de Rota y Morón continúan y que ambas instalaciones operan con total normalidad.
Irán y Estados Unidos anunciaron este miércoles una tregua de dos semanas con el objetivo de allanar el camino hacia un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv contra Teherán el 28 de febrero.