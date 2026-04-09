Como una muestra del compromiso de Madrid para contribuir a los “esfuerzos por la paz” en Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció este jueves que el país reabrirá su embajada en Teherán, cerrada hace poco más de un mes, ante el alto el fuego acordado por EE.UU. e Irán.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperamos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", señaló el alto diplomático en declaraciones a la prensa antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

En esa línea, Albares señaló que ya dio las instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la ciudad y reabra la misión diplomática, que cesó sus operaciones temporalmente el pasado 7 de marzo ante la guerra que Washington y Tel Aviv lanzaron contra Irán el 28 de febrero.

El ministro dejó claro que esta decisión se toma de cara al alto el fuego entre EE.UU. e Irán, y con el fin de que "desde todos los vectores" se impulse está vía de paz.

De hecho, añadió que este miércoles habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para informarle sobre la medida.

Albares también mantuvo conversaciones con varios de sus homólogos regionales, incluidos los de Omán, Qatar, Bahréin y Kuwait.

Condena a los ataques de Israel contra el Líbano tras acuerdo de alto el fuego

Justamente, durante una llamada con el ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, Youssef Raggi, Albares expresó el apoyo de Madrid ante los recientes ataques israelíes contra ese país, a los que calificó de “brutales e indiscriminados”, considerándolos “una vergüenza para la conciencia de toda la humanidad”.