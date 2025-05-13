La guerra comercial entre Estados Unidos y China dio un giro significativo este lunes, tras el anuncio de una suspensión temporal de las hostilidades arancelarias, resultado de dos jornadas de negociaciones en Ginebra. Washington y Beijing acordaron reducir los gravámenes mutuos, en lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, describió como un “reseteo total” en las relaciones bilaterales. Esta decisión representa una tregua en la escalada que había sacudido a los mercados globales.

El conflicto comercial se intensificó con la llegada de Trump a la Casa Blanca, quien a principios de abril lanzó una ofensiva arancelaria centrada en el gigante asiático. En respuesta, China adoptó medidas de represalia similares.

El mes pasado, Estados Unidos impuso aranceles del 145% sobre las importaciones chinas, en contraste con el 10% aplicado a otros países, como parte de su estrategia comercial global. China respondió con tarifas del 125% sobre productos estadounidenses.

Sin embargo, tras dos días de diálogo en Ginebra, ambas potencias anunciaron una suspensión temporal de la escalada, que entrará en vigor antes del 14 de mayo. El acuerdo contempla una reducción de 115 puntos porcentuales en los respectivos aranceles, dejando los de EE.UU. en el 30% y los de China en el 10%.

Reseteo total

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la suspensión de la guerra comercial con China como “un reseteo total” y afirmó este lunes: “Ayer logramos un reseteo total con China tras unas conversaciones productivas en Ginebra”. Destacó además el buen clima bilateral al declarar: “La relación es muy, muy buena” y adelantó que podría mantener una conversación con su homólogo chino, Xi Jinping, “quizá al final de la semana”.

En una declaración conjunta, ambos países coincidieron en “establecer un mecanismo para continuar las discusiones sobre las relaciones económicas y comerciales”. China celebró el “progreso sustancial” alcanzado y calificó el paso dado como “de interés común para ambos países y para el mundo entero”, según el Ministerio de Comercio, que pidió a Washington colaborar para “corregir la práctica errónea de aumentar aranceles de manera unilateral”.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, calificó las conversaciones mantenidas con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el representante de comercio internacional, Li Chenggang, como “productivas” y “sólidas”. En declaraciones a CNBC, adelantó una nueva ronda de reuniones “en las próximas semanas para trabajar en un acuerdo más sustancial”. También subrayó su intención de abordar las llamadas barreras no arancelarias, como licencias o cuotas de importación, que —según dijo— impiden prosperar a las empresas estadounidenses en China. “En realidad, China tiene aranceles bajos. Son estas barreras no arancelarias más insidiosas las que perjudican a las empresas estadounidenses que quieren hacer negocios allí”, señaló.

El impacto del acuerdo se reflejó inmediatamente en los mercados financieros. El dólar, que había caído desde el inicio de la ofensiva arancelaria en abril, repuntó junto con los principales índices bursátiles. Wall Street cerró con fuertes subidas: el Dow Jones ganó 2,81%, el Nasdaq 4,35% y el S&P 500 3,26%. También los mercados europeos y asiáticos reaccionaron con alzas. La disputa entre Washington y Pekín había generado turbulencias globales, alimentando temores de inflación y de una desaceleración económica mundial.