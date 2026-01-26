El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, abordó los más recientes desarrollos en Siria y la situación del grupo terrorista YPG en ese país, durante una entrevista. De manera firme, el diplomático sostuvo que el YPG no representa a los kurdos sirios.
“No son actores independientes. No son actores que representen a los kurdos sirios”, aseveró en una conversación con el canal de noticias turco NTV este viernes. “Esta es una realidad. Estas personas son la rama siria de una estructura ilegal con objetivos políticos que abarcan cuatro partes”, agregó.
Al abordar la posible existencia de distintos grupos de influencia dentro del YPG, así como el papel de su ala Fuerzas Democráticas de Siria (SDF, por sus siglas en inglés) y de quien la lidera, Mazloum Abdi, Fidan subrayó que Abdi es “una figura exhibida”, al tiempo que recalcó que el grupo es una extensión de la organización terrorista PKK.
Desde esta perspectiva, indicó que, si existe buena voluntad, el proceso debería comenzar con la retirada de los miembros no sirios del PKK presentes en Siria.
Además, Fidan afirmó que podría existir la posibilidad de ampliar el alto el fuego de cuatro días entre el Gobierno de Siria y el grupo terrorista, que entró en vigor el 20 de enero, durante el traslado de prisioneros de Daesh hacia Iraq. “Idealmente, debería producirse el traslado de los prisioneros de Daesh desde Siria. Mientras esto ocurre, es necesario mantener el actual entorno de no confrontación”, señaló.
Al destacar la sensibilidad de la situación sobre el terreno, Fidan subrayó que la presencia de fuerzas estadounidenses y de prisioneros de Daesh ha hecho más compleja la disputa entre el YPG y las fuerzas gubernamentales.
Ante la pregunta sobre si Damasco podría lanzar una operación en Ayn Al-Arab, Hasakah o Qamishli en caso de no alcanzarse un acuerdo durante el alto el fuego, Fidan afirmó que existe un proceso bajo mediación de EE.UU. para implementar el acuerdo del 18 de enero.
En esa línea, al comentar los rápidos avances logrados por el gobierno de Damasco contra los terroristas del YPG sobre el terreno en las últimas dos semanas, el ministro expresó que los acontecimientos no le sorprendieron.
“Cuando los árabes en zonas pobladas por árabes se levantan contra la fuerza ocupante, sabiendo que las fuerzas gubernamentales están detrás de ellos y que los estadounidenses ya han retirado su apoyo a esta práctica equivocada, no tiene sentido permanecer allí”, afirmó.
En el plano más amplio de la política regional, Fidan reiteró que la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a evitar la implicación directa de Washington en los problemas regionales y a fomentar que los países del área asuman la responsabilidad de sus propios asuntos, coincide con la política de Türkiye para la región.
“La sensibilidad de Türkiye en la lucha contra Daesh ya es clara. Si además se tiene en cuenta la importancia que damos a la unidad y la integridad territorial de Siria, así como a las identidades culturales de las minorías, los grupos étnicos y las comunidades religiosas, y se pone todo esto en conjunto, francamente no hay otra razón para que Estados Unidos permanezca allí desde su propia perspectiva”, señaló.
El alto diplomático también reiteró la necesidad de comprender correctamente los supuestos fundamentales del proceso de una “Türkiye libre de terrorismo”.
“Decir ‘no cometeré actos terroristas en Türkiye’ no significa que se haya alcanzado una Türkiye libre de terrorismo. Mientras decenas de miles de individuos armados permanezcan al otro lado de la frontera, y no hayan abandonado las intenciones en su contra, creer que aquí se permanecerá libre de terrorismo sería un autoengaño”, afirmó.
Türkiye condena acusaciones maliciosas de “apoyo a Daesh”
A las declaraciones de Fidan se sumó este domingo un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye que, a través del Centro de Lucha contra la Desinformación (DMM), desmintió las afirmaciones que circulan en redes sociales acerca de que Ankara “apoya a los terroristas de Daesh”, y que dichos grupos han cometido violencia contra las mujeres, describiendo las acusaciones como “infundadas”.
En la declaración, compartida este domingo en la red social X, el DMM señaló que las imágenes y publicaciones con tales afirmaciones forman parte de una campaña deliberada de desinformación dirigida contra Türkiye. También subrayó que las imágenes en cuestión habían sido tergiversadas.
Según el centro, el video muestra a terroristas mujeres del YPG que huían de los enfrentamientos y se rendían ante fuerzas tribales árabes, no ante Daesh.
“Las imágenes y publicaciones que aseguran que Türkiye apoya a los terroristas de Daesh y que estos terroristas están perpetrando violencia contra las mujeres son infundadas”, completó el DMM.
El centro subrayó que Türkiye ha estado a la vanguardia de la lucha contra los terroristas de Daesh en la región, librando la campaña más fuerte y decidida contra el grupo sobre el terreno.
También hizo un llamado al público a ignorar lo que describió como contenido manipulador y engañoso destinado a socavar los esfuerzos antiterroristas de Türkiye y a dañar su posición internacional.
“La lucha sobre el terreno llega a la mesa de negociación”
En su entrevista de este viernes, Fidan también se refirió a los acontecimientos en Gaza y a la recién creada Junta de Paz, un organismo destinado a resolver conflictos internacionales. En ese marco, señaló que la región está “entrando en un periodo en el que la lucha sobre el terreno llega a la mesa de negociación”.
Además, indicó que la Junta de Paz se centra actualmente en Gaza como una cuestión “prioritaria y urgente” y que, por el momento, no existe un debate sobre la posible ampliación de su ámbito más allá de la región.
Fidan explicó que se esperará el proceso de admisión de nuevos miembros en la junta, indicando que algunos países han solicitado tiempo, lo que podría elevar el número total a entre 25 y 30.
En este contexto, subrayó que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, tiene una voluntad clara de hacer todo lo necesario para resolver los problemas en Palestina.
“También existe la voluntad respecto a la asistencia militar, si se dan las condiciones necesarias. Pero por ahora estamos tratando de configurar esas condiciones en el terreno diplomático”, añadió.
Acerca de si el grupo de resistencia palestino Hamás entregaría sus armas, Fidan señaló que el desarme es una cuestión ya incluida en la hoja de ruta existente.
“Una vez que se garantice la seguridad, se entregue la ayuda humanitaria y la comunidad internacional asegure que no habrá nuevos ataques, este proceso se desarrollará de forma natural en paralelo”, afirmó.
“Indicios de que Israel podría buscar atacar a Irán”
En este contexto regional, el ministro también se refirió a las protestas en Irán. En esa línea, señaló que el país ya ha vivido este tipo de episodios anteriormente y que las manifestaciones suelen producirse en distintos momentos.
“Interpretar las reacciones económicas como demandas exclusivas de oposición al régimen no siempre es un análisis realista en Irán. Existen dinámicas entrelazadas y zonas grises que deben comprenderse con cuidado”, subrayó.
Asimismo, al aludir a las versiones sobre posibles ataques de Estados Unidos contra Irán, Fidan destacó que los países de la región no desean una guerra ni un nuevo escenario de incertidumbre a gran escala.
“Francamente, no queremos que se abra otra gran herida cuando apenas estamos empezando a curar las heridas en Siria e Iraq. Al mismo tiempo, podría haber indicios de que Israel busca atacar a Irán”, concluyó Fidan.