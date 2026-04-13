Cadena perpetua agravada y penas de prisión de hasta 4.596 años por cada acusado: eso es lo que ha solicitado la Fiscalía General de Estambul contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otras 34 personas en relación al ataque armado que en septiembre de 2025 sufrió la Flotilla Global Sumud , cuando intentaba romper el bloqueo de Tel Aviv sobre Gaza.

Los cargos que se les imputan incluyen "crímenes de lesa humanidad", "genocidio" y "tortura".

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Activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud , que zarpó con el objetivo de llevar la tan necesaria ayuda humanitaria para el enclave palestino, fueron atacados por fuerzas navales israelíes cuando navegaban en aguas internacionales.

Türkiye abrió esta investigación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como bajo los códigos penales nacionales en materia de jurisdicción.

Violaciones sistemáticas

"Todo el mundo sabe que (Netanyahu) carece de valores morales y de legitimidad para dar lecciones", declaró Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye.

En esa línea, acusó a Netanyahu de sumir a la región en la inestabilidad y afirmó que rendiría cuentas por "crímenes de lesa humanidad".