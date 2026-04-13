Cadena perpetua agravada y penas de prisión de hasta 4.596 años por cada acusado: eso es lo que ha solicitado la Fiscalía General de Estambul contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otras 34 personas en relación al ataque armado que en septiembre de 2025 sufrió la Flotilla Global Sumud, cuando intentaba romper el bloqueo de Tel Aviv sobre Gaza.
Los cargos que se les imputan incluyen "crímenes de lesa humanidad", "genocidio" y "tortura".
Activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, que zarpó con el objetivo de llevar la tan necesaria ayuda humanitaria para el enclave palestino, fueron atacados por fuerzas navales israelíes cuando navegaban en aguas internacionales.
Türkiye abrió esta investigación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como bajo los códigos penales nacionales en materia de jurisdicción.
Violaciones sistemáticas
"Todo el mundo sabe que (Netanyahu) carece de valores morales y de legitimidad para dar lecciones", declaró Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye.
En esa línea, acusó a Netanyahu de sumir a la región en la inestabilidad y afirmó que rendiría cuentas por "crímenes de lesa humanidad".
Funcionarios turcos también reiteraron su postura contra las continuas violaciones en Gaza y Líbano, haciendo hincapié en la necesidad de rendición de cuentas y el respeto al derecho internacional.
Críticos y líderes regionales acusaron a Netanyahu de una política sistemática de violación de múltiples alto el fuego para prolongar el conflicto.
A pesar del supuesto cese de hostilidades en Gaza, que entró en vigencia en octubre de 2025, diversas fuentes han confirmado más de 2.000 violaciones por parte de Tel Aviv, que han matado a 738 personas.
En Líbano, incluso cuando entró en vigencia una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, Israel continuó su ofensiva "Oscuridad Eterna", alegando que el acuerdo de Washington y Teherán incluía sus ataques contra Hezbollah.
La cifra de personas muertas por los ataques coordinados del miércoles pasado ascendió a 357, un hecho que la ONU calificó como el más devastador del conflicto.
Desde 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza, donde más de 72.000 palestinos han sido masacrados desde octubre de 2023.
La agencia de la ONU para los refugiados advirtió que Líbano enfrenta su crisis más devastadora hasta la fecha, después de que 100 objetivos fueran atacados en tan solo 10 minutos.