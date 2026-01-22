Türkiye y Colombia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su cooperación bilateral en el sector de defensa al firmar un acuerdo de entendimiento durante la feria internacional Dimdex 2026 en Doha, Qatar. El memorando fue suscrito por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y el secretario de la Industria de Defensa de Türkiye, Haluk Gorgün.

El Ministerio de Defensa colombiano indicó en su cuenta oficial de X que la medida está orientada “a impulsar la transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo de capacidades propias del sector defensa”. En esa línea, la cooperación “fortalece la base industrial y tecnológica del país, aporta a la autonomía estratégica y se traduce en más capacidades para la Fuerza Pública y mayor sostenibilidad operativa, consolidando a Colombia como un socio confiable en el ámbito internacional”.

Desde la parte turca, Görgün destacó que fue un privilegio reunirse con la delegación colombiana en el marco de Dimdex 2026 y subrayó que este memorando marca el primer paso de cooperación en defensa entre ambas naciones, abriendo múltiples oportunidades tecnológicas compartidas, según reportó el medio especializado Infodefensa .

Ofrecimiento de drones

La publicación de Infodensa detalló que entre los principales sistemas presentados a Colombia destacan los drones Bayraktar TB2 y el más avanzado Bayraktar TB3, ofrecido desde finales de 2024. Ambos desarrollos de la firma turca Baykar están diseñados para misiones de vigilancia, ataque y apoyo aéreo en escenarios operativos complejos.