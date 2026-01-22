TÜRKİYE
“Primer paso en cooperación de defensa”: Türkiye y Colombia sellan acuerdo en el sector de defensa
Türkiye y Colombia anunciaron la firma de un memorando de entendimiento en la feria Dimdex 2026 en Qatar, que abre la puerta a colaboraciones tecnológicas y productivas, que, según reportes, incluyen sistemas de drones.
El memorando fue suscrito por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y el secretario de la Industria de Defensa de Türkiye, Haluk Gorgün. / la Embajada de Türkiye en Colombia
Türkiye y Colombia dieron un nuevo paso en el fortalecimiento de su cooperación bilateral en el sector de defensa al firmar un acuerdo de entendimiento durante la feria internacional Dimdex 2026 en Doha, Qatar. El memorando fue suscrito por el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y el secretario de la Industria de Defensa de Türkiye, Haluk Gorgün. 

El Ministerio de Defensa colombiano indicó en su cuenta oficial de X que la medida está orientada  “a impulsar la transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo de capacidades propias del sector defensa”. En esa línea, la cooperación “fortalece la base industrial y tecnológica del país, aporta a la autonomía estratégica y se traduce en más capacidades para la Fuerza Pública y mayor sostenibilidad operativa, consolidando a Colombia como un socio confiable en el ámbito internacional”.

Desde la parte turca, Görgün destacó que fue un privilegio reunirse con la delegación colombiana en el marco de Dimdex 2026 y subrayó que este memorando marca el primer paso de cooperación en defensa entre ambas naciones, abriendo múltiples oportunidades tecnológicas compartidas, según reportó el medio especializado Infodefensa.

Ofrecimiento de drones

La publicación de Infodensa detalló que entre los principales sistemas presentados a Colombia destacan los drones Bayraktar TB2 y el más avanzado Bayraktar TB3, ofrecido desde finales de 2024. Ambos desarrollos de la firma turca Baykar están diseñados para misiones de vigilancia, ataque y apoyo aéreo en escenarios operativos complejos.

La propuesta de Baykar incluye además plataformas MALE (media altitud y larga autonomía), que podrían convertirse en candidatas para sustituir la actual flota de drones Hermes 900 y Hermes 450 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, de acuerdo con el medio.

Y señaló que la empresa estatal turca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) presentó a las autoridades colombianas su sistema de defensa de corto alcance contra drones Tolga, concebido para hacer frente a amenazas emergentes de drones tácticos y otros vehículos aéreos no tripulados.

Aunque el acuerdo de entendimiento no obliga a compras específicas, abre un canal institucional para futuras negociaciones y posibles contratos, que podrían incluir desde transferencia de tecnología hasta esquemas de producción conjunta de material militar.

Este acercamiento con Colombia se inscribe en el creciente peso internacional de la industria de defensa turca. A finales de 2025, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, informó que las exportaciones de defensa y aviación alcanzaron los 7.445 millones de dólares en los últimos 11 meses, un aumento interanual del 30%, consolidando al país como el undécimo mayor exportador mundial del sector.

FUENTE:TRT Español y agencias
