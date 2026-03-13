Daraa, Siria — "La tierra que cultivé toda mi vida, la misma que trabajaron mi padre y mi abuelo, hoy me está prohibida. Allí, al borde del valle, mataron a mi hermano", cuenta Muflih Salem Suleiman, agricultor sirio de 60 años, a TRT Español, sobre cómo fuerzas israelíes le dispararon letalmente a su hermano.

Suleiman dice que su vida cambió tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024. Desde su vivienda, a menos de cinco kilómetros de los Altos del Golán ocupados por Israel, relata que fuerzas israelíes entraron en la zona desmilitarizada establecida en 1974 , instalaron puestos en territorio sirio –incluido uno al oeste de la ciudad de Daraa, a menos de un kilómetro de zonas residenciales– y comenzaron a restringir el acceso de los habitantes a sus tierras agrícolas.

"La vida se detuvo por completo, como la de mis vecinos y la de casi todos los pueblos cercanos al Golán ocupado", afirma desde su casa en la aldea de Koya, a unos 100 kilómetros al suroeste de Damasco. "Hoy, siendo abuelo, ya no puedo llegar hasta mi tierra".

Una vida estable antes del conflicto

Desde el patio de su casa, señala las tierras agrícolas del valle del Yarmuk, en el sur de Siria, una zona fértil de clima templado. Allí pasó su infancia jugando entre campos y canales, ayudó a su padre durante la juventud y, ya de adulto, cultivó su propia tierra de pepinos y guisantes para mantener a su familia y educar a sus hijos.

"Para nosotros, la agricultura no es solo un trabajo, es una forma de vida. Las tierras están divididas en pequeñas parcelas heredadas”, explica. “De ellas construimos nuestras casas, casamos a nuestros hijos y criamos a nuestras familias”.

Aunque las penurias se agravaron recientemente, comenzaron con el estallido de la guerra civil en 2011, un conflicto que se prolongó hasta 2024 y dejó 657.000 muertos en Siria . La guerra trastocó la vida estable de Suleiman, quien trabajaba en el sector eléctrico estatal y tenía en la agricultura su principal sustento. “Por ejemplo, producir un kilo de tomates costaba 2.000 libras sirias y lo vendíamos por 3.000”, recuerda. Eso alcanzaba para cubrir las necesidades de su familia.

Mientras toma su té, Suleiman recuerda que todo empezó a derrumbarse cuando el régimen de Al-Assad militarizó las carreteras. Los retenes y los sobornos encarecieron los costos y dificultaron la venta de la cosecha. "Entramos en una espiral descendente", dice.

Con la expansión del conflicto, su aldea y la cuenca del Yarmuk se convirtieron en un frente de guerras superpuestas. La situación se agravó cuando el grupo terrorista Daesh (también conocido como ISIS) controló la zona entre 2015 y 2018. "Vivíamos al día, sin saber cómo proteger a nuestros hijos ni asegurar comida o escuela", recuerda. "Daesh robó mi casa y se quedó en ella durante meses".

No había zonas seguras. Suleiman sobrevivió a dos ataques contra su vivienda: uno en 2017, durante enfrentamientos entre la oposición armada y Daesh, y otro en 2018, durante un bombardeo del régimen.

"Estaba tomando té en un pueblo cercano cuando sonó el teléfono", recuerda. "Me dijeron que un proyectil había impactado en mi casa y añadieron: 'Tranquilo, tu hijo está bien'". No lo creí hasta oír su voz". La casa, construida en 1984, quedó parcialmente destruida y solo pudo ser reparada en parte.

Cuando la guerra destruye la confianza

La familia también sufrió extorsiones en controles del régimen y, en algunos periodos, de la oposición. "Cada intento de vender la cosecha era una pesadilla", recuerda. "Llegó un punto en que bajábamos al valle solo para recoger leña, no para trabajar la tierra".

El asedio, sin embargo, fue aún más devastador. "Perdimos la confianza en el mañana", afirma.

Secaban los panes al sol, los rompían y los guardaban para los días más difíciles. "Esos días no tardaron en llegar. Comimos pan seco con té, a veces solo con agua", recuerda. "Les decía a la familia: no se lo coman, traigan calabacines u otra cosa del valle y guarden el pan para el 'momento cero'".

Hace una pausa y se pasa la mano por el rostro curtido. "Venía un niño llorando por comida o leche", recuerda, "y no podíamos dársela".

Conseguir comida requería grandes sacrificios. "A veces caminábamos 20 kilómetros solo para comprar una barra de pan", rememora.

Desplazamiento y retorno