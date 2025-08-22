AMÉRICA LATINA
Terremoto de magnitud 7,5 sacude el sur de Chile: riesgo de tsunami se reduce
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indica que el riesgo de olas peligrosas ya ha pasado.
El epicentro del fuerte sismo al sur de Chile se ubicó a una profundidad de unos 10,8 kilómetros. Foto: captura USGS / Otros
22 de agosto de 2025

Un potente terremoto de magnitud 7,5 sacudió el sur de Chile, en el pasaje de Drake, este jueves, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo a la información preliminar, el sismo tuvo una profundidad de 10,8 kilómetros y se produjo a las 10:00 p.m., hora local. Además se sintió en varias ciudades de Chile y la vecina Argentina.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó en su cuenta de X que el epicentro del terremoto se ubicó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártica chilena. También calculó una magnitud más alta de 7,6.


Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió en su momento una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártica, y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico confirmó posteriormente, mediante un comunicado enviado por correo electrónico al medio Bloomberg, que la amenaza de olas de tsunami peligrosas había disminuido. Se espera que las olas costeras resultantes no superen los 0,3 metros, añadió.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el terremoto de "mediana intensidad", y dijo que se estableció el "estado de precaución" en el territorio antártico ante el riesgo de un eventual tsunami.

Una fuente del ministerio del Interior dijo que no "hay peligro para (la región de) Magallanes", la zona habitada más austral del continente americano.

El estado de precaución "establece abandonar las zonas de playa" y "orillas rocosas" del territorio antártico nacional, según el Senapred.

No se han emitido órdenes de evacuación inmediata para Chile ni Argentina, los dos países más cercanos al sismo.

FUENTE:TRT Español y agencias
