TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que su ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, presidirá la cumbre climática de la ONU del 2026, la COP31, mientras Türkiye será la sede del evento.
Türkiye será la sede de la COP31 tras llegar a un acuerdo con Australia
El presidente Erdogan interviene en una sesión de la COP29, en noviembre de 2024. Imagen de archivo. / AP
20 de noviembre de 2025

La ciudad turística de Antalya, en Türkiye, y sus costas en el Mediterráneo serán la sede de la cumbre climática de la ONU, COP31, en 2026, luego de que Australia retirara su candidatura para acoger el evento. 

El primer ministro de este país, Anthony Albanese, anunció la decisión y señaló que se acordó que su ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, presida “la COP para las negociaciones”. 

"La conferencia y la presidencia de la COP serán para Türkiye, y habrá una reunión previa, centrada especialmente en la financiación climática en el Pacífico, el Mecanismo de Resiliencia del Pacífico, antes de la COP del próximo año, que tendrá lugar en el Pacífico", declaró Albanese a la emisora ​​pública australiana ABC Radio Perth.

El mandatario también calificó el acuerdo como "un gran triunfo tanto para Australia como para Türkiye".

"Las normas de las conferencias climáticas establecen que deben celebrarse por consenso", afirmó. "Si no hubiera habido consenso, se habría celebrado en Bonn, Alemania", explicó. 

RelacionadoTRT Español - Türkiye apuesta por organizar la COP31 con una candidatura inclusiva y de cooperación
RECOMENDADOS

En los últimos meses, Türkiye y Australia habían lanzado sus candidaturas para organizar la COP31. Durante la 80.° Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo en septiembre en Nueva York, ambas partes avanzaron en un entendimiento común y mantuvieron un diálogo constructivo al respecto.

Este lunes, fuentes diplomáticas señalaron que Türkiye consideraba la copresidencia como un paso ejemplar para “fortalecer el multilateralismo”, un argumento que el presidente Recep Tayyip Erdogan también ha subrayado. Ankara sostiene que las fórmulas flexibles y abordadas de buena fe pueden contribuir al éxito de la COP31.

La visión de Türkiye apuesta por una cumbre que no se limite a una sola región, sino que priorice las zonas más vulnerables a la crisis climática. Dentro de ese enfoque, podrían organizarse sesiones especiales dedicadas al Pacífico. Así, la candidatura de Ankara se presentó no como una opción regional, sino como un llamado global a la solidaridad ante un futuro compartido.

Las fuentes diplomáticas turcas precisaron que el enfoque de Ankara está basado en la cooperación y la inclusión, y no en la competencia, el cual además invita a todas las partes a seguir el proceso con diálogo constructivo y respeto mutuo.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Presidente Erdogan señala al príncipe heredero saudí que la estabilidad en Yemen y Somalia es vital
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación