La ciudad turística de Antalya, en Türkiye, y sus costas en el Mediterráneo serán la sede de la cumbre climática de la ONU, COP31, en 2026, luego de que Australia retirara su candidatura para acoger el evento.

El primer ministro de este país, Anthony Albanese, anunció la decisión y señaló que se acordó que su ministro de Cambio Climático, Chris Bowen, presida “la COP para las negociaciones”.

"La conferencia y la presidencia de la COP serán para Türkiye, y habrá una reunión previa, centrada especialmente en la financiación climática en el Pacífico, el Mecanismo de Resiliencia del Pacífico, antes de la COP del próximo año, que tendrá lugar en el Pacífico", declaró Albanese a la emisora ​​pública australiana ABC Radio Perth.

El mandatario también calificó el acuerdo como "un gran triunfo tanto para Australia como para Türkiye".

"Las normas de las conferencias climáticas establecen que deben celebrarse por consenso", afirmó. "Si no hubiera habido consenso, se habría celebrado en Bonn, Alemania", explicó.