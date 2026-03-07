La tensión en Oriente Medio continúa aumentando después de que este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una nueva advertencia directa contra Irán: “¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, escribió en su plataforma Truth Social, dejando entrever que Washington considera expandir los ataques a nuevos objetivos.
El mensaje, cargado de amenazas contundentes, advertía que zonas y grupos de personas no contemplados previamente podrían ser alcanzados “bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán”.
Horas antes, el presidente iraní Masud Pezeshkian se dirigió a su nación en un discurso televisado, asegurando que Irán “nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos”. Al mismo tiempo, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Teherán, enfatizando que no atacarían a sus vecinos “a menos que los ataques provinieran de sus territorios”.
Al responder a estas declaraciones, Trump insistió que “esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”. Además, sentenció que Irán ha dejado de ser “el matón de Oriente Medio” para convertirse en “¡EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!”, y añadió que esa condición se mantendrá durante décadas, hasta que el país se rinda o colapse por completo.
Previamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó a los ministros de Relaciones Exteriores árabes que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría prolongarse “varias semanas más”. Rubio aclaró que Washington no busca un cambio de régimen y que el enfoque militar se centra en los lanzadores de misiles, arsenales y fábricas de Irán. Además, señaló que actualmente no hay diálogo con el gobierno iraní, argumentando que cualquier conversación en esta etapa socavaría los objetivos militares.
Despliegue militar y ataques en curso
En medio de esta escalada de tensiones, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región. El USS George H.W. Bush completó los preparativos frente a la costa de la isla Hatteras, en Carolina del Norte, y se espera que zarpe pronto hacia el Mediterráneo Oriental. Según informó Fox News, el portaaviones contará con docenas de aviones de ataque y estará acompañado por destructores equipados con misiles guiados.
Al mismo tiempo, Israel respondió con sus propias operaciones. El país anunció que había lanzado ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, mientras que la emisora estatal iraní reportó una explosión en la parte occidental de la ciudad. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una ola de ataques a gran escala” contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, detalló un comunicado militar israelí.
Por otra parte, el ejército israelí detectó otra ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel. Tras los lanzamientos, se activaron las sirenas de alerta en Tel Aviv, aunque los servicios de emergencia informaron que no hubo víctimas. Los militares indicaron que las personas eran libres de abandonar sus refugios “en todas las áreas del país”.
Impacto sobre civiles y postura internacional
En medio de la escalada militar, los civiles continúan siendo los más afectados por el conflicto. La Media Luna Roja Iraní informó que 6.668 sitios civiles han sido blanco de los ataques, incluyendo 5.535 edificios residenciales, 1.041 locales comerciales, 14 centros de salud, 65 escuelas y 13 instalaciones afiliadas a la organización. Numerosos vehículos de ayuda y rescate resultaron dañados, mientras que varios trabajadores humanitarios y miembros del personal de la Media Luna Roja sufrieron heridas.
Además, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró que hasta el momento al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y miles más han resultado heridos.
Frente a esta situación, la organización de ayuda enfatizó que los ataques contra civiles violan las Convenciones de Ginebra y llamó a “instituciones internacionales, organizaciones de ayuda humanitaria y defensores de los derechos humanos a tomar medidas urgentes y efectivas para proteger la vida de los civiles, garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y asegurar el respeto del derecho internacional humanitario”.
Irán continúa lanzando ataques en la región
Desde que el 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, Teherán ha respondido con misiles y drones dirigidos tanto a Israel como a objetivos estadounidenses en la región, principalmente en el Golfo.
En un comunicado este sábado, Irán anunció que había derribado 13 drones avanzados pertenecientes a Estados Unidos e Israel desde el viernes, según un comunicado del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya del CGRI. “Trece vehículos aéreos no tripulados de los tipos MQ-9, Hermes y Orbiter fueron abatidos mediante sistemas de misiles y artillería en las regiones noroeste, oeste y sur de Irán, así como en Isfahán, Kerman y Teherán”, señaló la nota oficial.
En paralelo, el CGRI informó que había atacado un buque petrolero en el Golfo. “Esta mañana, un petrolero con el nombre comercial Prima fue alcanzado por un dron explosivo tras ignorar repetidas advertencias de las fuerzas navales del CGRI sobre la prohibición del tránsito y la inseguridad del estrecho de Ormuz”, indicó la agencia Tasnim.
Los efectos de la escalada también se sintieron en otros países del Golfo. Se escucharon explosiones en Dubái y Manama, la capital de Bahréin, una semana después de los ataques de represalia iraníes. Dos explosiones se registraron en Dubái, mientras que en Manama se reportó otra explosión acompañada de sirenas de alerta. Las autoridades de Bahréin instaron a la población a mantener la calma y trasladarse a lugares seguros.
Por otro lado, drones iraníes alcanzaron aeropuertos y sitios petroleros en Iraq. Tropas lideradas por Estados Unidos derribaron varias aeronaves no tripuladas sobre Erbil, luego de advertencias sobre posibles ataques a hoteles. El viernes por la noche, el Aeropuerto Internacional de Bagdad, que alberga una base militar y una instalación diplomática estadounidense, “fue objeto de una serie de ataques con drones y misiles”, según un funcionario de seguridad citado por AFP. Otra fuente confirmó que un ataque con dron provocó un incendio en la terminal.
Finalmente, Arabia Saudita informó que interceptó un misil balístico dirigido a una base aérea al sureste de Riad, en medio de la presión de Irán sobre el Golfo. “Un misil balístico lanzado hacia la base aérea Prince Sultan fue interceptado y destruido”, indicó el Ministerio de Defensa saudí en un comunicado publicado en X.