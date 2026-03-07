La tensión en Oriente Medio continúa aumentando después de que este sábado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara una nueva advertencia directa contra Irán: “¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!”, escribió en su plataforma Truth Social, dejando entrever que Washington considera expandir los ataques a nuevos objetivos.

El mensaje, cargado de amenazas contundentes, advertía que zonas y grupos de personas no contemplados previamente podrían ser alcanzados “bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán”.

Horas antes, el presidente iraní Masud Pezeshkian se dirigió a su nación en un discurso televisado, asegurando que Irán “nunca se rendiría ante Israel y Estados Unidos”. Al mismo tiempo, pidió disculpas a los Estados del Golfo cercanos por las represalias de Teherán, enfatizando que no atacarían a sus vecinos “a menos que los ataques provinieran de sus territorios”.

Al responder a estas declaraciones, Trump insistió que “esta promesa solo la hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel”. Además, sentenció que Irán ha dejado de ser “el matón de Oriente Medio” para convertirse en “¡EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO!”, y añadió que esa condición se mantendrá durante décadas, hasta que el país se rinda o colapse por completo.

Previamente, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó a los ministros de Relaciones Exteriores árabes que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán podría prolongarse “varias semanas más”. Rubio aclaró que Washington no busca un cambio de régimen y que el enfoque militar se centra en los lanzadores de misiles, arsenales y fábricas de Irán. Además, señaló que actualmente no hay diálogo con el gobierno iraní, argumentando que cualquier conversación en esta etapa socavaría los objetivos militares.

Despliegue militar y ataques en curso

En medio de esta escalada de tensiones, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región. El USS George H.W. Bush completó los preparativos frente a la costa de la isla Hatteras, en Carolina del Norte, y se espera que zarpe pronto hacia el Mediterráneo Oriental. Según informó Fox News, el portaaviones contará con docenas de aviones de ataque y estará acompañado por destructores equipados con misiles guiados.

Al mismo tiempo, Israel respondió con sus propias operaciones. El país anunció que había lanzado ataques “a gran escala” contra objetivos en Teherán, mientras que la emisora estatal iraní reportó una explosión en la parte occidental de la ciudad. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado una ola de ataques a gran escala” contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, detalló un comunicado militar israelí.

Por otra parte, el ejército israelí detectó otra ronda de misiles iraníes dirigidos hacia Israel. Tras los lanzamientos, se activaron las sirenas de alerta en Tel Aviv, aunque los servicios de emergencia informaron que no hubo víctimas. Los militares indicaron que las personas eran libres de abandonar sus refugios “en todas las áreas del país”.

Impacto sobre civiles y postura internacional

En medio de la escalada militar, los civiles continúan siendo los más afectados por el conflicto. La Media Luna Roja Iraní informó que 6.668 sitios civiles han sido blanco de los ataques, incluyendo 5.535 edificios residenciales, 1.041 locales comerciales, 14 centros de salud, 65 escuelas y 13 instalaciones afiliadas a la organización. Numerosos vehículos de ayuda y rescate resultaron dañados, mientras que varios trabajadores humanitarios y miembros del personal de la Media Luna Roja sufrieron heridas.