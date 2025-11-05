AMÉRICA LATINA
3 min de lectura
“No va a ocurrir”: Sheinbaum descarta ataques de EE.UU. en México contra cárteles del narcotráfico
Tras un informe de prensa sobre los planes que tendría EE.UU. para atacar a cárteles dentro de México, la presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, desestimó la posibilidad y reiteró que su gobierno no está de acuerdo con ninguna intervención.
“No va a ocurrir”: Sheinbaum descarta ataques de EE.UU. en México contra cárteles del narcotráfico
Sheinbaum mencionó que en múltiples llamadas telefónicas el presidente de EE.UU., Donald Trump, le ha ofrecido apoyo militar. / EFE
5 de noviembre de 2025

Sin rodeos y con cinco palabras tan claras como “eso no va a ocurrir”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes los reportes sobre el plan que estaría adelantando Estados Unidos para lanzar una acción militar contra los cárteles del narcotráfico dentro de territorio mexicano. En una rueda de prensa, donde se le preguntó sobre estos informes, la mandataria insistió en que “no estamos de acuerdo" con ninguna intervención”.

Además, detalló que durante meses se ha trabajado conjuntamente con Washington en una estrategia de seguridad, que fue firmada durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a la Ciudad de México en septiembre pasado. Dicho acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", insistió Sheinbaum. De hecho, en ese viaje, Rubio elogió los esfuerzos de la presidenta en la lucha contra el narcotráfico

Ahora bien, la mandataria mencionó que en múltiples llamadas telefónicas el presidente de EE.UU., Donald Trump, le ha ofrecido apoyo militar. "Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'", afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a "injerencismos e intervencionismos".

Trump ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia EE.UU. Además de designar a varios cárteles del país vecino como organizaciones "terroristas", el mandatario estadounidense reconoció en abril que había ofrecido enviar tropas a suelo mexicano para combatir a estas bandas, una propuesta que Sheinbaum rechazó.

RelacionadoTRT Español - Venezuela busca apoyo de sus aliados ante el aumento de la presencia estadounidense en el Caribe

El reporte sobre la misión que estaría preparando EE.UU.

La cadena estadounidense NBC News reportó este lunes que el Gobierno de Trump había empezado a preparar una misión encubierta dentro de México para apuntar directamente contra los cárteles de la droga, en la cual participarían tropas y oficiales de inteligencia.

RECOMENDADOS

Citando a funcionarios actuales y anteriores con conocimiento de los planes, NBC News detalló que la Casa Blanca evalúa ejecutar ataques selectivos contra líderes y centros operativos del narcotráfico en el país vecino, lo que implicaría una expansión de su actual campaña militar en Latinoamérica. Sin embargo, las fuentes también señalaron que el despliegue “no era inminente” y que aún no se había tomado una decisión definitiva.

El informe también indicó que la preferencia de Washington es llevar a cabo la operación en coordinación con el Gobierno de México, pero los funcionarios no han descartado proceder sin dicha cooperación. Hasta ahora, la colaboración con México se ha limitado al intercambio de inteligencia y apoyo técnico, sin contemplar la presencia de tropas en suelo extranjero.

Trump “tiene mucho respeto” por Sheinbaum

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt declaró este martes que Trump “tiene mucho respeto por Sheinbaum”, y que la política de Washington es mantener la presión sobre México para luchar contra el narcotráfico. "Creo que tiene mucho respeto por ella como presidenta de México, y realmente aprecia la coordinación con el gobierno Trump", declaró en rueda de prensa.

Ante la pregunta sobre las declaraciones de la mandataria que desestimaron la acción militar, Leavitt respondió: "No puedo hablar por ella y sobre lo que está haciendo internamente en su país”. Y añadió que “estamos continuamente presionando a México para que haga más para luchar contra el narcotráfico, y trabajamos con ellos de todas las maneras posibles", añadió.

Sin embargo, la portavoz se rehusó a confirmar si hay planes de acciones militares en la frontera con México, a pesar de la insistencia de los reporteros.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
EE.UU. sanciona a empresas venezolanas por presunta cooperación en programa de drones iraní
¿Qué sabemos sobre el conflicto en Yemen? Las claves de la situación actual tras décadas de guerra
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato