Sin rodeos y con cinco palabras tan claras como “eso no va a ocurrir”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó este martes los reportes sobre el plan que estaría adelantando Estados Unidos para lanzar una acción militar contra los cárteles del narcotráfico dentro de territorio mexicano. En una rueda de prensa, donde se le preguntó sobre estos informes, la mandataria insistió en que “no estamos de acuerdo" con ninguna intervención”.

Además, detalló que durante meses se ha trabajado conjuntamente con Washington en una estrategia de seguridad, que fue firmada durante la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a la Ciudad de México en septiembre pasado. Dicho acuerdo refrendó "respeto a nuestra soberanía, a nuestra territorialidad y colaboración y coordinación sin subordinación", insistió Sheinbaum. De hecho, en ese viaje, Rubio elogió los esfuerzos de la presidenta en la lucha contra el narcotráfico

Ahora bien, la mandataria mencionó que en múltiples llamadas telefónicas el presidente de EE.UU., Donald Trump, le ha ofrecido apoyo militar. "Siempre le he dicho 'muchas gracias presidente Trump, pero no'", afirmó Sheinbaum, al subrayar que su gobierno se opone a "injerencismos e intervencionismos".

Trump ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia EE.UU. Además de designar a varios cárteles del país vecino como organizaciones "terroristas", el mandatario estadounidense reconoció en abril que había ofrecido enviar tropas a suelo mexicano para combatir a estas bandas , una propuesta que Sheinbaum rechazó.

