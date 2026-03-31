TÜRKİYE
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Türkiye condena los ataques mortales contra los cascos azules de la ONU en el Líbano
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye afirmó que la presencia de Israel en el Líbano alimenta la inestabilidad regional y urgió al fin de la agresión y la ocupación.
Türkiye condena los ataques mortales contra los cascos azules de la ONU en el Líbano
Indonesia condena los ataques israelíes contra el Líbano y solicita una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. / AFP
31 de marzo de 2026

Türkiye ha condenado los ataques dirigidos a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) en el sur del país, que causaron la muerte de tres cascos azules indonesios e hirieron a varios más.

En un comunicado emitido el martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Indonesia por el fallecimiento del personal de la ONU que servía bajo UNIFIL.

Los ataques contra instituciones de la ONU y el personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional, indicó el ministerio, subrayando que los responsables deben rendir cuentas.

Asimismo, advirtió que la presencia de Israel en el Líbano contribuye a la escalada de tensiones y al aumento de la inestabilidad en la región.

Reiterando su llamado a la comunidad internacional, Türkiye instó al fin del expansionismo, la agresión y la ocupación israelí.

Desplazamientos masivos hacia Siria

Mientras tanto, más de 200.000 personas cruzaron a Siria desde el Líbano en un mes tras la intensificación de los enfrentamientos provocados por los ataques israelíes, informó la agencia de refugiados de la ONU el martes.

La representante interina del ACNUR en Siria, Aseer Al-Madaien, señaló en una rueda de prensa en Ginebra que la llegada tuvo lugar entre el 2 y el 27 de marzo, citando a las autoridades sirias.

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Casi 180.000 de los que llegaron eran sirios, incluidos refugiados obligados a huir del Líbano una vez más, mientras que más de 28.000 eran ciudadanos libaneses.

“La mayoría son personas que huyen del intenso bombardeo israelí”, dijo, agregando que muchos llegaron exhaustos y traumatizados tras escapar con pocas pertenencias.

Los pasos fronterizos más activos fueron Masnaa–Jdeidet Yabous y Al Qaa–Joussieh, mientras que los cruces por Arida permanecieron limitados debido a daños en la infraestructura, explicó Al-Madaien.

Las necesidades inmediatas de los recién llegados incluyen alimentos, refugio, atención médica y documentación civil, ya que muchos retornados enfrentan condiciones inciertas dentro de Siria.

Agregó que el ACNUR ha intensificado la asistencia, pero las operaciones en Siria siguen críticamente subfinanciadas, con menos del 30 % del financiamiento requerido, casi 324 millones de dólares, asegurado para 2026.

Israel ha bombardeado el Líbano con ataques aéreos y lanzó una ofensiva terrestre en el sur desde principios de marzo.

Las autoridades libanesas informaron que al menos 1.247 personas han muerto y 3.690 han resultado heridas en los ataques israelíes.

FUENTE:TRT World
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