Türkiye ha condenado los ataques dirigidos a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) en el sur del país, que causaron la muerte de tres cascos azules indonesios e hirieron a varios más.

En un comunicado emitido el martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco expresó sus condolencias al gobierno y al pueblo de Indonesia por el fallecimiento del personal de la ONU que servía bajo UNIFIL.

Los ataques contra instituciones de la ONU y el personal de mantenimiento de la paz constituyen una grave violación del derecho internacional, indicó el ministerio, subrayando que los responsables deben rendir cuentas.

Asimismo, advirtió que la presencia de Israel en el Líbano contribuye a la escalada de tensiones y al aumento de la inestabilidad en la región.

Reiterando su llamado a la comunidad internacional, Türkiye instó al fin del expansionismo, la agresión y la ocupación israelí.

Desplazamientos masivos hacia Siria

Mientras tanto, más de 200.000 personas cruzaron a Siria desde el Líbano en un mes tras la intensificación de los enfrentamientos provocados por los ataques israelíes, informó la agencia de refugiados de la ONU el martes.

La representante interina del ACNUR en Siria, Aseer Al-Madaien, señaló en una rueda de prensa en Ginebra que la llegada tuvo lugar entre el 2 y el 27 de marzo, citando a las autoridades sirias.