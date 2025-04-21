El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, está en el centro de un creciente escándalo tras revelarse que compartió detalles confidenciales sobre operaciones militares en Yemen a través de Signal, una aplicación de mensajería no autorizada para la transmisión de información clasificada.

Según el diario The New York Times , Hegseth creó un segundo grupo de chat en Signal llamado “Defense Team Huddle” (que traduce “Reunión del Equipo de Defensa”), en el que estaban 13 personas, incluida su esposa Jennifer, exproductora de Fox News, y su hermano Phil Hegseth, asesor en el Departamento de Seguridad Nacional. Ambos han acompañado al secretario en viajes oficiales y participado en reuniones de alto nivel.

En este grupo, Hegseth difundió información crítica, incluidos los horarios de vuelo de los cazas F/A-18 Hornet que participaron en ataques aéreos contra objetivos hutíes en Yemen durante el mes de marzo, de acuerdo a los reportes. Esta información ya había sido compartida en otro grupo de Signal con altos funcionarios del Gobierno del presidente Donald Trump.

Una fuente anónima con conocimiento sobre el contenido de los mensajes confirmó a la agencia Associated Press la existencia de este segundo chat, subrayando la cantidad de personas que hacían parte de él, pese a tratarse de una plataforma no autorizada para el intercambio de datos sensibles de seguridad nacional.

El origen del "Signalgate"

El escándalo se destapó tras conocerse el contenido de un primer grupo de Signal creado por Mike Waltz, asesor de seguridad nacional en el que también participaban miembros del gabinete. En un descuido, el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue añadido al grupo, lo que llevó a la publicación del contenido del chat.

Los mensajes filtrados revelaban una planificación detallada de ataques, incluyendo sistemas de armas y cronogramas dirigidos contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen. A pesar de la gravedad de los hechos, Hegseth negó que se haya compartido información clasificada, afirmando ante la prensa: “Nadie estaba enviando planes de guerra por mensajes de texto, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto”.

Sin embargo, el uso de Signal para divulgar este tipo de detalles ha suscitado serias preocupaciones sobre el manejo de inteligencia militar dentro de la administración Trump, especialmente cuando los planes estaban relacionados con una campaña aérea activa en uno de los conflictos más sensibles del mundo.

Yemen: los bombardeos más letales en años

Mientras crece la polémica en Washington, la situación en Yemen se ha deteriorado drásticamente a raíz de los bombardeos de Estados Unidos, cuya planificación fue discutida en los mencionados grupos. La campaña aérea, que comenzó a mediados de marzo, ha escalado hasta convertirse en una de las más letales desde el inicio del conflicto en octubre de 2023.

El jueves, al menos 80 personas murieron y otras 171 resultaron heridas tras un ataque nocturno de Estados Unidos contra el puerto petrolero de Ras Isa, en la costa del mar Rojo. Se trata del episodio más sangriento desde que Washington lanzó su ofensiva aérea contra los hutíes, en represalia por los ataques de estos contra embarcaciones en el mar Rojo y el golfo de Adén.

Según el Ministerio de Salud de los hutíes, las víctimas fueron impactadas directamente por los bombardeos dirigidos a infraestructuras clave bajo control rebelde. La destrucción del puerto, vital para el suministro de combustible, representa un golpe significativo para la población civil y la ya colapsada economía yemení.