La tensión entre Israel e Irán no deja de escalar tras una nueva ola de ataques y amenazas cruzadas. Los enfrentamientos continúan desde el viernes, cuando Tel Aviv lanzó una ofensiva contra Teherán, atacando instalaciones nucleares y militares, a la que Irán respondió con una andanada de misiles. Desde Teherán advierten sobre “operaciones más devastadoras” contra objetivos clave, mientras que autoridades israelíes aseguran que los habitantes de la capital iraní “pagarán el precio” por la agresión.

En respuesta a ataques israelíes que causaron numerosas muertes de civiles durante el domingo, Irán lanzó durante la madrugada del lunes una nueva ronda de misiles que activó las sirenas antiaéreas en todo Israel. Según medios israelíes, al menos ocho personas murieron y más de 100 resultaron heridas en ese nuevo ataque.

Fuertes explosiones, provocadas aparentemente por los sistemas defensivos al interceptar los misiles, sacudieron Tel Aviv poco antes del amanecer. Testigos relataron que varios edificios fueron alcanzados y que un incendio estalló en las inmediaciones del puerto de Haifa.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este lunes que en su última ola de ataques utilizó nuevas tácticas para interferir en los sistemas de defensa de Israel, provocando que estos se atacaran entre sí. Según el comunicado, lograron que "los sistemas defensivos del régimen se confundieran y se dispararan entre ellos", lo que permitió que la mayoría de los misiles alcanzaran sus objetivos.

Irán ha disparado 370 misiles balísticos contra Israel desde el 13 de junio, con impactos reportados en 30 puntos, según informó el lunes la Oficina de Prensa del Primer Ministro israelí, añadiendo que la mayoría de los misiles fueron interceptados. El comunicado también confirmó que 24 personas murieron en los ataques con misiles iraníes y que 592 personas resultaron heridas.

Mientras tanto, este lunes, medios iraníes informaron que un hospital en el oeste del país sufrió daños graves tras un ataque israelí en la zona. "Tras el ataque del régimen criminal sionista a un taller cercano en la ciudad de Kermanshah, el Hospital Farabi también resultó seriamente dañado", reportó la agencia de noticias Tasnim. En los videos se observaban vidrios rotos, techos colapsados y daños importantes en las salas de pacientes.

Además, el domingo por la tarde, al menos cinco personas murieron cuando un ataque israelí impactó un edificio residencial en el centro de Teherán, informó la televisión estatal del país.

En Irán, la ofensiva israelí ha dejado cientos de muertos en los últimos tres días: el Ministerio de Salud de ese país estima que han matado a 224 personas y han herido a 1.277 desde el viernes.

Restricciones internas en ambos países

La creciente tensión también ha alterado la vida civil en ambos países. En Israel, se ha extendido el estado de emergencia y las restricciones internas hasta el 30 de junio, alegando la persistencia de preocupaciones de seguridad. La decisión se aprobó durante una sesión gubernamental, según el periódico israelí Yediot Ahronot. Por su parte, el Ministerio de Educación israelí también confirmó que todas las actividades educativas continuarán de forma remota, con los exámenes presenciales cancelados por ahora.

En Irán, todas las instituciones educativas fueron cerradas hasta nuevo aviso, según el portavoz del Ministerio de Educación, Ali Farhadi.

Relacionado TRT Global - La agresión israelí contra Irán continúa golpeando infraestructura energética y nuclear

Amenazas desde Israel

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha amenazado a los civiles de Irán, al afirmar que los habitantes de Teherán "pagarán el precio" por los ataques a Israel.

“Los residentes de Teherán pagarán el precio pronto”, amenazó el ministro. También acusó al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, de convertir a los ciudadanos en rehenes y de exponer especialmente a los habitantes de Teherán a un alto costo. “Si Jamenei continúa lanzando misiles contra Israel, Teherán arderá”, advirtió.

Las declaraciones fueron realizadas durante una reunión de seguridad de alto nivel en la que participaron el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; el director del Mossad, David Barnea, y otros altos funcionarios militares, según el diario The Times of Israel.

Asimismo, este domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que un “cambio de régimen” en Irán "podría ser sin duda el resultado" de las continuas ofensivas militares israelíes.

Bret Baier, de Fox News, en su programa Reportaje Especial del domingo, preguntó a Netanyahu sobre el objetivo de los ataques iniciados la madrugada del viernes: "¿Es el cambio de régimen parte del esfuerzo?".

"Sin duda podría ser el resultado, porque el régimen iraní es muy débil", respondió Netanyahu.

Irán responde con más advertencias

Desde Teherán, la Guardia Revolucionaria respondió con más advertencias. En un comunicado citado por la agencia estatal IRNA, advirtió que continuará con "operaciones más devastadoras y dirigidas" contra objetivos clave en Israel, hasta lograr su destrucción.

Además, llamó a los israelíes a abandonar el país. “¡Advertencia para los próximos días: abandonen los territorios ocupados, porque pronto no serán habitables!”, declaró el portavoz militar Reza Sayyad el domingo, tras una nueva oleada de ataques iraníes, informó la agencia estatal de noticias IRNA.