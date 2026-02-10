El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes que la situación de Europa ha empeorado desde la publicación del informe Draghi, sobre la competitividad de la Unión Europe (UE), y señaló que el continente enfrenta una “doble crisis” derivada del aumento del comercio chino y de la inestabilidad procedente de Estados Unidos.
En una entrevista con varios medios europeos, Macron subrayó que hoy Europa afronta un “desafío inmenso” en un mundo sumido en el desorden.
Indicó que Estados Unidos, que se pensaba garantizaría la seguridad europea de forma permanente, “ahora genera dudas”, mientras que Rusia, que debía suministrar energía barata de manera indefinida, dejó de hacerlo hace tres años.
También apuntó que China, que antes era un mercado de exportación para muchos países europeos, se ha convertido en un “competidor cada vez más feroz”.
Preguntado por la situación actual tras el informe sobre competitividad de la UE elaborado en 2024 por el ex primer ministro italiano Mario Draghi, Macron afirmó que esta “ha empeorado de forma dramática”.
“Hoy, China tiene un superávit comercial de un billón de dólares con el resto del mundo… y, al mismo tiempo, Washington nos ha impuesto aranceles”, declaró al diario francés Le Monde.
En su informe, Draghi advirtió del riesgo de que la UE sufra una lenta decadencia si no actúa.
“En realidad, nos enfrentamos a una doble crisis: un tsunami comercial procedente de China y una inestabilidad instantánea del lado estadounidense”, dijo Macron, dos días antes de la reunión de líderes de la UE en Bruselas.
Europa enfrenta “tres batallas”
El presidente francés afirmó que Europa necesita proteger su industria, como lo hacen China y Estados Unidos, y subrayó que la UE debe centrarse en sectores estratégicos como las tecnologías limpias, la industria química, el acero, la automoción y la defensa.
“De lo contrario, los europeos serán barridos. Es una medida defensiva, pero esencial, porque nos enfrentamos a competidores desleales que ya no respetan las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló.
Además, Macron añadió que Europa enfrenta “tres batallas”: la seguridad y la defensa, las tecnologías para la mitigación del cambio climático, y la inteligencia artificial y la computación cuántica.
“En todas estas áreas invertimos mucho menos que China y Estados Unidos. Si la UE no hace nada en los próximos tres a cinco años, quedará marginada en estos sectores”, advirtió.
En respuesta a una pregunta sobre el nivel de inversión necesario, Macron recordó que el informe Draghi estima que las necesidades de inversión pública y privada en tecnologías verdes y digitales ascienden a 800.000 millones de euros anuales (unos 952.000 millones de dólares).
Señaló que la UE necesita grandes programas para financiar los mejores proyectos y defendió una nueva iniciativa de endeudamiento conjunto entre los 27 Estados miembros, que permita financiar inversiones estratégicas y hacer frente a la hegemonía del dólar.
“Dado que el presupuesto europeo es limitado, ha llegado el momento de lanzar una capacidad de endeudamiento conjunto para estos gastos orientados al futuro: eurobonos centrados en el futuro”, afirmó.
Al señalar que los mercados globales muestran una creciente desconfianza hacia el dólar estadounidense, Macron aseguró que el mundo busca alternativas.
“Ofrezcámosle deuda europea. Para los inversores de todo el mundo, un Estado democrático regido por el Estado de derecho es enormemente atractivo”, dijo.
Añadió: “Cuando observo el mundo actual, veo a China, un régimen autoritario. Y, por otro lado, a Estados Unidos, que se aleja cada vez más del Estado de derecho”.
Preguntado por la postura europea ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, Macron dijo que existió una “sensación de alivio cobarde”.
“Como en el verano de 2025, después de que la UE y Estados Unidos firmaran el acuerdo sobre aranceles. Hubo amenazas e intimidación”, señaló.
Sugirió que, ante un acto claro de agresión, Europa no debe agachar la cabeza ni buscar compromisos: “Probamos esa estrategia durante meses. No funciona”.
“Más importante aún, desde el punto de vista estratégico, conduce a Europa a aumentar su dependencia… Hemos sustituido nuestra dependencia de Rusia por una dependencia de Estados Unidos, que ahora suministra el 60% de nuestro gas natural licuado”, concluyó.