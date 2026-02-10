El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes que la situación de Europa ha empeorado desde la publicación del informe Draghi, sobre la competitividad de la Unión Europe (UE), y señaló que el continente enfrenta una “doble crisis” derivada del aumento del comercio chino y de la inestabilidad procedente de Estados Unidos.

En una entrevista con varios medios europeos, Macron subrayó que hoy Europa afronta un “desafío inmenso” en un mundo sumido en el desorden.

Indicó que Estados Unidos, que se pensaba garantizaría la seguridad europea de forma permanente, “ahora genera dudas”, mientras que Rusia, que debía suministrar energía barata de manera indefinida, dejó de hacerlo hace tres años.

También apuntó que China, que antes era un mercado de exportación para muchos países europeos, se ha convertido en un “competidor cada vez más feroz”.

Preguntado por la situación actual tras el informe sobre competitividad de la UE elaborado en 2024 por el ex primer ministro italiano Mario Draghi, Macron afirmó que esta “ha empeorado de forma dramática”.

“Hoy, China tiene un superávit comercial de un billón de dólares con el resto del mundo… y, al mismo tiempo, Washington nos ha impuesto aranceles”, declaró al diario francés Le Monde.

En su informe, Draghi advirtió del riesgo de que la UE sufra una lenta decadencia si no actúa.

“En realidad, nos enfrentamos a una doble crisis: un tsunami comercial procedente de China y una inestabilidad instantánea del lado estadounidense”, dijo Macron, dos días antes de la reunión de líderes de la UE en Bruselas.

Europa enfrenta “tres batallas”

El presidente francés afirmó que Europa necesita proteger su industria, como lo hacen China y Estados Unidos, y subrayó que la UE debe centrarse en sectores estratégicos como las tecnologías limpias, la industria química, el acero, la automoción y la defensa.

“De lo contrario, los europeos serán barridos. Es una medida defensiva, pero esencial, porque nos enfrentamos a competidores desleales que ya no respetan las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló.

Además, Macron añadió que Europa enfrenta “tres batallas”: la seguridad y la defensa, las tecnologías para la mitigación del cambio climático, y la inteligencia artificial y la computación cuántica.