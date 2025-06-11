AMÉRICA LATINA
1 min de lectura
Bolsonaro niega golpe en Brasil pero admite buscó 'alternativas'
Ante la Corte Suprema, el exmandatario brasileño reconoció que tras perder las elecciones de 2022 “buscó alternativas” por su desconfianza en las urnas electrónicas
esp_image_bolsonaro / TRT Español
11 de junio de 2025

Ante la Corte Suprema, el exmandatario brasileño reconoció que tras perder las elecciones de 2022 “buscó alternativas” por su desconfianza en las urnas electrónicas, pero aseguró que siempre se movió “dentro de la Constitución” y descartó forzar una ruptura.

La Fiscalía sostiene lo contrario: acusa a Bolsonaro de liderar la conspiración que desembocó el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores asaltaron el Congreso, el Supremo y el Palacio de Planalto intentando que las Fuerzas Armadas impidieran la toma de posesión de Lula. Ahora el Supremo debe decidir si aquellas ‘alternativas’ eran un plan para subvertir la democracia o simples especulaciones de un líder derrotado.

