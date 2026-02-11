“Escapándome de que me maten”: con esas palabras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes un supuesto plan para atentar contra su vida, cuando viajaba en un helicóptero rumbo al departamento de Córdoba, uno de los más afectados por las inundaciones que arrasan a Colombia desde el fin de semana. De acuerdo a lo que relató el mandatario, cuando intentó aterrizar en esa región del Caribe colombiano durante la noche del lunes y la mañana del martes, no fue posible porque “temía” que a la aeronave “le iban a disparar con mis hijos también”.

“Tengo que confesar aquí decirlo que vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten”, sostuvo Petro desde Montería, capital de Córdoba, donde realizó su Consejo de Ministros por la emergencia que desataron las lluvias históricas que ha sufrido la zona. En su recuento, señaló que ante la imposibilidad ese martes en la mañana de “aterrizar donde debía aterrizar” y con el miedo de que se atentara contra sus hijos “cogimos mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar pero llegué y vengo así”.

El mandatario no dio detalles de su recorrido, que al parecer comenzó en la isla Gorgona, en el Pacífico, donde habría permanecido el lunes antes de viajar de nuevo a Montería, según dijo en su cuenta de X este martes.

Ninguna autoridad de los organismos de seguridad ha informado del descubrimiento de un supuesto plan para atentar contra el presidente.

El mandatario sostuvo que desde su llegada al poder en agosto de 2022 ha recibido múltiples amenazas y aseguró que una “nueva junta del narcotráfico”, integrada por capos en el extranjero y grupos armados ilegales busca asesinarlo.

En la región de Córdoba también opera el Clan del Golfo, el mayor grupo armado del país, que recientemente suspendió los diálogos de paz con el Gobierno de Petro, tras la reunión entre el presidente de Colombia y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta no es la primera vez que Petro denuncia planes en su contra. En septiembre de 2024, señaló que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), a través del embajador de ese país en Bogotá, le alertó de un supuesto plan para asesinarlo en un atentado con un camión cargado con dinamita.

