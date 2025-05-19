“Israel tomará el control de toda Gaza”: así lo afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que el ejército comenzase su nueva ofensiva, denominada “Operación Carros de Gedeón”, un plan de extensa invasión terrestre en el norte y sur de Gaza.

“Los combates son intensos y estamos avanzando. Tomaremos el control de todo el territorio del enclave”, afirmó en un vídeo publicado en redes sociales.

Además, el ejército israelí advirtió a los residentes de la ciudad sureña de Jan Younis que evacúen de inmediato hacia la costa mientras se preparaba para llevar a cabo “un ataque sin precedentes”.

“No nos rendiremos. Pero para tener éxito, debemos actuar de una manera que no pueda ser detenida”.

En el mismo vídeo, además, prometió lograr una “victoria total”, incluyendo la liberación de los 58 rehenes que, según afirma, aún están en manos de Hamás en Gaza, así como la destrucción del grupo de resistencia palestino.

Decenas de muertos en ataques nocturnos

La ofensiva comenzó con intensos bombardeos en varias zonas de Gaza, provocando la muerte de al menos 103 personas, según informaron hospitales y personal médico local. Entre los fallecidos se reportaron decenas de niños y se forzó el cierre del hospital principal del norte de Gaza.

En Jan Yunis, al menos 6 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes, uno de los cuales fue abatido por las fuerzas especiales israelíes, según informó la agencia oficial palestina de noticias, Wafa. Durante la operación, el ejército interrumpió las comunicaciones en la ciudad.

Siete civiles más murieron en ataques israelíes en el norte de Gaza, incluidos cinco en un ataque contra un grupo de civiles en un mercado del campo de refugiados de Jabalia, y dos en la ciudad de Gaza, según informaron médicos.

En el centro de Gaza, varios ataques israelíes contra tiendas de campaña y viviendas causaron la muerte de ocho palestinos, entre ellos tres niños y una mujer, y heridas a varias personas más, según los médicos.

La artillería israelí bombardeó la ciudad de Qarara, al noreste de Jan Yunis, y tuvo como objetivo el Complejo Médico Nasser y un puesto de seguridad, según testigos. El ejército israelí también bombardeó la ciudad norteña de Beit Lahia y la parte noreste del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza.

Entrada de ayuda limitada y controlada por Israel

Pese a la devastadora situación humanitaria en el enclave, y tras casi 80 días de asedio, Israel anunció que únicamente permitirá el ingreso de una cantidad muy limitada de suministros alimentarios a Gaza: nueve camiones para los 2,4 millones de habitantes del enclave.

Según declaró Ghassan Alian, jefe de la oficina de Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del ejército israelí, a Army Radio, “nueve camiones cargados con ayuda humanitaria, incluyendo alimentos para bebés, entrarán a Gaza desde Israel en las próximas horas”. La emisora agregó que los cargamentos serán almacenados por organizaciones internacionales, encargadas de su distribución entre la población.

La medida, según la oficina de Netanyahu, tiene el objetivo de garantizar la continuidad de la ofensiva terrestre, agregando que una hambruna “podría poner en peligro la continuación de la ‘Operación Carros de Gedeón’”. No obstante, organizaciones internacionales llevan meses alertando de la crisis humanitaria y de hambruna que ya sufre el enclave.