Por primera vez para Oriente Medio, la principal autoridad mundial en crisis alimentarias ha declarado oficialmente una hambruna: en Gaza. La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU, confirmó que hay una hambruna “catastrófica” en la Ciudad de Gaza, y es probable que se siga extendiendo. Pero el sufrimiento infligido a los palestinos no se limita a la restricción despiadada de alimentos: Israel evalúa cortar el suministro, ya limitado, de agua en el norte del territorio, mientras aprueba un plan de ocupación a gran escala. La oscuridad a manos de Tel Aviv no deja de sofocar al enclave.

La IPC lo dijo sin eufemismos ni atenuantes: la hambruna consume a la Ciudad de Gaza, donde cientos de miles de palestinos intentan sobrevivir desplazados bajo las bombas de Israel. La alerta se agrava porque esta hambruna podría extenderse al sur en Deir Al-Balah y Jan Yunis para finales de mes, es decir, la próxima semana. La advertencia de la IPC llega meses después de que organizaciones no gubernamentales y humanitarias alertaran reiteradamente sobre las consecuencias devastadoras del bloqueo que impuso Israel a la entrada de alimentos y suministros esenciales.

Más de 500.000 personas en Gaza, cerca de un cuarto de la población total, enfrentan “condiciones catastróficas caracterizadas por inanición, miseria y muerte”, y muchos más están en riesgo de perecer por causas relacionadas con la desnutrición, señala el reporte de la IPC. Este nivel catastrófico es el más alto de inseguridad alimentaria, según la clasificación de cinco niveles. El análisis también advierte que la hambruna está lejos de frenarse: casi un tercio de la población, unas 641.000 personas, enfrentará condiciones catastróficas para finales de septiembre, y otros 1,14 millones, el 58%, estarán en situación de Emergencia, la etapa cuatro.

Jean-Marten Bauer, director de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Programa Mundial de Alimentos, y Richard Peeperkorn, representante de la Organización Mundial de la Salud en los territorios palestinos ocupados, subrayaron que “por primera vez tenemos una hambruna en Oriente Medio”.

En esa línea, la IPC señaló que el hambre ha sido impulsada por los ataques y el bloqueo de la ayuda, y magnificada por el desplazamiento generalizado y el colapso de la producción de alimentos en Gaza después de 22 meses de genocidio.

De hecho, la desnutrición aguda aumenta de manera alarmante: “Se espera que para junio de 2026, al menos 132.000 niños menores de cinco años sufran desnutrición aguda —el doble de las estimaciones de la IPC mayo de 2025—, incluidos más de 41.000 casos graves de niños en riesgo elevado de muerte”. Además, 55.500 mujeres embarazadas o lactando requieren apoyo nutricional urgente.

“Una asistencia humanitaria inmediata, masiva, sin obstáculos y multisectorial es crítica para evitar más miseria, inanición y muerte. Esto no es posible sin un alto el fuego inmediato”, advirtió el informe. El Comité de Revisión de la Hambruna enfatizó que la catástrofe es “enteramente provocada” y que “cualquier retraso adicional —incluso de días— resultará en una escalada totalmente inaceptable de la mortalidad relacionada con la hambruna”.

“Una hambruna del siglo XXI vigilada por drones”





De manera similar, Tom Fletcher, jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), sostuvo que la hambruna en Gaza es una catástrofe “previsible y evitable”, causada por “la obstrucción sistemática de Israel”. “Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Es una hambruna a escasos cientos de metros de la comida, en una tierra fértil”, declaró en una rueda de prensa en Ginebra.

Fletcher la describió como “una hambruna del siglo XXI, vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia” y denunció que es “abiertamente promovida por algunos dirigentes israelíes como un arma de guerra”. Y también subrayó el costo humano: “Obliga a un padre a elegir qué hijo alimentar, obliga a las personas a arriesgar sus vidas para buscar comida”.

Por su parte, el Comisionado General de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, aseguró este jueves que sus datos revelan un aumento de seis veces en el número de niños con desnutrición en Gaza desde marzo.

“Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva operación militar de gran envergadura”, declaró durante una reunión en un club de prensa en Ginebra.

“Muchos simplemente no tendrán la fuerza para soportar un nuevo desplazamiento (...) Muchos de ellos no sobrevivirán”, añadió. “Es una hambruna manufacturada y fabricada. Es deliberada. La comida se ha utilizado como instrumento de guerra”, agregó.

Dejar sin agua el norte de Gaza para forzar el desplazamiento





Sin embargo, las prioridades de Israel pasan muy lejos de permitir la entrada necesaria de ayuda humanitaria. De hecho, es todo lo contrario: ahora se concentra en un plan de ocupación a gran escala.

Y es por esa razón que ahora evalúa reducir el suministro de agua, ya muy limitado, en el norte del enclave, mientras a la vez repara tuberías hacia el sur, en preparación al desplazamiento masivo de palestinos que pretende perpetrar en Ciudad de Gaza.

La emisora pública israelí KAN informó que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu está evaluando recortes en el agua que se envía al norte, mientras trabaja en la reparación de dos tuberías directas hacia el sur de Gaza.

La comunidad internacional ya ha señalado a Israel de utilizar la escasez de agua como arma en su genocidio, junto con la imposición de hambre forzada y restricciones a la ayuda humanitaria.

Desde enero, Israel ha cortado el suministro de agua proveniente de la empresa nacional Mekorot, una de las últimas fuentes que abastecen al enclave, según la Oficina de Prensa de Gaza. Además, el 9 de marzo, el ejército israelí también interrumpió la última línea eléctrica que alimentaba la planta de desalinización central al sur de Deir Al-Balah, deteniendo la producción a gran escala de agua potable y agravando la crisis.