Hamás niega acusación de EE.UU. sobre saqueo de camión de ayuda humanitaria: "Es totalmente falso"
“Afirmamos que esta acusación es totalmente falsa y fabricada desde su origen, y forma parte de una campaña deliberada de desinformación mediática destinada a desprestigiar a las fuerzas policiales palestinas” señaló el comunicado
Hamás niega acusación de EE.UU. sobre saqueo de camión de ayuda humanitaria: “Es totalmente falso”
Número limitado de camiones de ayuda humanitaria pasó por el cruce fronterizo de Kissufim para llegar a Deir al-Balah tras el alto el fuego / AA
2 de noviembre de 2025

La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza rechazó este domingo la acusación del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) que afirmaba que Hamás había saqueado un camión de ayuda humanitaria, calificándola de “totalmente falsa”.

“Afirmamos que esta acusación es totalmente falsa y fabricada desde su origen, y forma parte de una campaña deliberada de desinformación mediática destinada a desprestigiar a las fuerzas policiales palestinas, que cumplen su deber nacional y humanitario de asegurar la ayuda y proteger los convoyes de asistencia”, declaró Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Medios.

El comunicado destacó que organizaciones internacionales confirmaron que las fuerzas policiales no participaron en ningún robo y que, por el contrario, jugaron un papel clave en la prevención de saqueos.

Según el texto, la acusación de CENTCOM contiene “contradicciones fundamentales” que evidencian su falsedad. “El mando afirma que ‘observó a miembros sospechosos de Hamás’, para luego presentar la acusación como un hecho establecido, sin ninguna evidencia material o referencia de campo”, señaló el comunicado sobre la publicación en X acompañada de un video.

Al-Thawabta criticó la falta de detalles precisos sobre fecha, hora y lugar del supuesto incidente, y describió el video como un “intento evidente de transmitir información engañosa al público”. “La acusación de que ‘las fuerzas de seguridad robaron una ambulancia y un camión’ es una fabricación descarada, sin respaldo de ninguna grabación o prueba; el video alegado no muestra ninguna escena que confirme esa afirmación, lo que confirma que la acusación se basa en una narrativa inventada y deliberada”, añadió.

Prácticas engañosas

El comunicado también refutó la afirmación de CENTCOM de que “casi 40 países y organizaciones internacionales operan en Gaza”, subrayando que el número real de organizaciones que brindan ayuda humanitaria activa no supera las 22, “la mayoría de las cuales sufren obstrucciones y restricciones impuestas por la ocupación israelí”.

Además, criticó el silencio del Mando Central estadounidense frente a los crímenes y ataques diarios cometidos por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre. “El silencio del Mando Central de EE.UU. respecto a estos crímenes diarios, mientras se dedica a difundir narrativas dudosas contra las fuerzas policiales palestinas, demuestra su completo sesgo a favor de la ocupación israelí y su pérdida de credibilidad como entidad que debería ser neutral y observadora”, subrayó.

El comunicado concluyó instando a mediadores y estados garantes del alto el fuego a “intervenir urgentemente para poner fin a estas prácticas engañosas, y obligar a la ocupación israelí a respetar los términos del acuerdo y cumplir plenamente con sus obligaciones”.


FUENTE:TRT World
