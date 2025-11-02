La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza rechazó este domingo la acusación del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM) que afirmaba que Hamás había saqueado un camión de ayuda humanitaria, calificándola de “totalmente falsa”.

“Afirmamos que esta acusación es totalmente falsa y fabricada desde su origen, y forma parte de una campaña deliberada de desinformación mediática destinada a desprestigiar a las fuerzas policiales palestinas, que cumplen su deber nacional y humanitario de asegurar la ayuda y proteger los convoyes de asistencia”, declaró Ismail Al-Thawabta, director de la Oficina de Medios.

El comunicado destacó que organizaciones internacionales confirmaron que las fuerzas policiales no participaron en ningún robo y que, por el contrario, jugaron un papel clave en la prevención de saqueos.

Según el texto, la acusación de CENTCOM contiene “contradicciones fundamentales” que evidencian su falsedad. “El mando afirma que ‘observó a miembros sospechosos de Hamás’, para luego presentar la acusación como un hecho establecido, sin ninguna evidencia material o referencia de campo”, señaló el comunicado sobre la publicación en X acompañada de un video.

Al-Thawabta criticó la falta de detalles precisos sobre fecha, hora y lugar del supuesto incidente, y describió el video como un “intento evidente de transmitir información engañosa al público”. “La acusación de que ‘las fuerzas de seguridad robaron una ambulancia y un camión’ es una fabricación descarada, sin respaldo de ninguna grabación o prueba; el video alegado no muestra ninguna escena que confirme esa afirmación, lo que confirma que la acusación se basa en una narrativa inventada y deliberada”, añadió.