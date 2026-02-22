A medida que se acercan las tardes del Ramadán, el inconfundible olor del pide de Ramadán recién horneado se extiende por las calles, invitando a la gente a formar las tradicionales colas frente a las panaderías locales.

El pide de Ramadán es un pan plano tradicional elaborado especialmente durante el mes bendito del Ramadán.

Hecho con harina, levadura, azúcar, leche, aceite y agua, se distingue del pan cotidiano no solo por su sabor, sino también por su elaboración artesanal.

Cada pieza es moldeada a mano y presionada hasta obtener su característica forma con relieve antes de hornearla. El resultado es un pan fragante, ligeramente dulce, de miga suave y exterior delicadamente crujiente, inconfundible y profundamente asociado con el iftar, la ruptura del ayuno.

Sus orígenes se remontan a la época del Imperio Otomano y, ya en el siglo XV, había adoptado una forma muy similar a la que conocemos hoy.

Para Ibrahim Duman, quien trabaja con varias panaderías que operan bajo el nombre Panayir , esta tradición está arraigada tanto en la historia como en la responsabilidad.

Describe el barrio de Erenkoy, situado en el lado asiático de Estambul, como uno de los antiguos retiros de verano de la ciudad, donde grandes mansiones con jardines definieron en su momento un refinado estilo de vida estacional.

En las últimas décadas, se formó un animado bazar alrededor de la Mezquita Zihni Pasha, primero en los locales comerciales situados bajo ella y posteriormente expandiéndose hasta convertirse en un encantador mercado para el comercio esencial.

“Un mercado necesita su panadería, su carnicería y su tienda de comestibles”, le cuenta Duman a TRT World. “Se convirtió en nuestro destino ser los panaderos de este barrio”.

También subraya la importancia de la estación de tren de Erenkoy, que ejemplifica la cultura del bazar. La Panadería Panayir acabó convirtiéndose en una parada diaria para los viajeros que se dirigían al trabajo.

La disciplina detrás del aroma

Más allá de la limpieza diaria y semanal, Duman explica la “limpieza de Ramadán”, que consiste en una inspección exhaustiva de los hornos y la maquinaria, pequeñas reparaciones y un mantenimiento preventivo antes del mes más ajetreado del año.

“Con largas colas formándose en el exterior y la gente esperando impaciente su pide del iftar”, dice, “llevamos la responsabilidad de entregar el pan más limpio, más caliente y más satisfactorio”.

La preparación comienza después de la comida previa al amanecer conocida como suhur. La masa se amasa al mediodía y se deja reposar antes de ser cuidadosamente dividida por peso.

Cada pide es moldeado a mano, marcado con la punta de los dedos, pincelado con huevo y cubierto con semillas de sésamo y nigella antes de entrar al horno de piedra de leña poco antes del atardecer.

“No hay margen de error”, añade Duman. “La masa correcta, el tiempo de reposo adecuado, el calor preciso. ¿Se imaginan decir: ‘Hoy hubo una avería, así que no hay pan’?”

Sonríe al recordar cómo cada año, un cliente habitual de edad avanzada, Kadir Amca, llega con huevos en mano para su tradicional pide con huevo.