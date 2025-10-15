Los mercados de Buenos Aires amanecieron el martes con expectativa y optimismo ante la esperada reunión del presidente argentino, Javier Milei, con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Milei viajó a la Casa Blanca para consolidar el acuerdo de swap que EE.UU. había presentado semanas atrás como un salvavidas para la economía argentina antes de las elecciones legislativas. Sin embargo, hacia la tarde el clima cambió: Trump pareció condicionar su apoyo al resultado electoral de la próxima semana y, pese a que el Gobierno lo calificó de malentendido, acciones, bonos y riesgo país registraron caídas.

Trump recibió al mandatario argentino acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Se esperaba que la reunión fuera una formalidad, que reafirmara el apoyo de Estados Unidos y allanara el camino para la firma de acuerdos, especialmente sobre el swap de monedas por 20.000 millones de dólares, un crédito que sumaría reservas al Banco Central de la República Argentina.

En sus declaraciones ante la prensa, el presidente de Estados Unidos respondió una pregunta sobre las próximas elecciones legislativas y la habilidad del Gobierno para concretar en el Congreso reformas económicas "de larga duración". Aunque sus respuestas fueron largas, una frase en particular resonó con fuerza: “Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones. Porque con un socialista es muy diferente hacer inversiones”.

No obstante, no quedó claro si el estadounidense se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre o si aludía en realidad a los comicios presidenciales, que serán en 2027.

"Creo que sé con quién va a competir Milei. Es de extrema izquierda, una filosofía que metió en este problema en Argentina", dijo sobre el eventual rival político del libertario. Y agregó contundente: "Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina".

Las palabras del presidente norteamericano parecieron aludir a una eventual candidatura del opositor Axel Kicillof, del Frente Patria, aliado de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia en 2027.

Así fue como, poco después de la conferencia en la Casa Blanca, tanto en Wall Street como en Buenos Aires, acciones y títulos de deuda argentinos revirtieran las ganancias iniciales y cayeron hasta un 10%. El tipo de cambio financiero subió más de 3%. Los títulos públicos en dólares llegaron a perder hasta 4,5% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron caídas cercanas a los dos dígitos.

“La reacción del mercado fue confusa”





Tras el cierre de la jornada, funcionarios argentinos buscaron aclarar la interpretación de los dichos de Trump. El ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la reacción de los mercados como “confusa” y subrayó que el apoyo estadounidense es a la gestión de Milei, no a un plazo electoral limitado: “Todo este esfuerzo no estará supeditado solo a ocho días ni al resultado de una elección por dos puntos o ocho”.

"La reacción fue confusa", explicó Caputo. "Fue diferente a lo que realmente fue la reunión. Hubo una interpretación errónea, si se quiere una confusión, en función de que el apoyo del presidente de Estados Unidos iba sólo hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones", siguió en diálogo con A24.

Caputo destacó la disposición de Trump durante la reunión y aseguró que la Casa Blanca dejó clara su alineación con Argentina y el respaldo al camino económico del Gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, coincidió: el mensaje del presidente norteamericano se refería a la continuidad de la filosofía económica oficialista, no a los comicios, aseguró.

“La situación es clarísima”, dice Milei





Milei, por su parte, escribió en su cuenta de X: “Los Argentinos saben que la principal potencia del mundo continuará apoyándonos salvo que volvamos a abrazar al populismo”.