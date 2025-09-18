TÜRKİYE
3 min de lectura
Presidente Erdogan reafirma que los musulmanes no cederán sus derechos sobre Jerusalén Este ocupada
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que los musulmanes no renunciarán a sus derechos sobre Jerusalén Este ocupada y prometió mantener su apoyo a los palestinos frente a los ataques israelíes, defendiendo la paz y la justicia.
Presidente Erdogan reafirma que los musulmanes no cederán sus derechos sobre Jerusalén Este ocupada
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que los musulmanes no renunciarán a sus derechos sobre Jerusalén Este ocupada / AA
18 de septiembre de 2025

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que los musulmanes nunca renunciarán a sus derechos sobre Jerusalén Este ocupada y prometió mantener su respaldo a los palestinos frente a la agresión de Israel, al mismo tiempo que responsabilizó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de alimentar la inestabilidad en todo Oriente Medio

"No permitiremos que Jerusalén sea profanada por manos impuras, aunque sé que el resentimiento de los admiradores de Hitler nunca desaparecerá del todo", declaró durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la capital de Türkiye, Ankara.

Los comentarios del presidente turco se dieron en respuesta a polémicas declaraciones emitidas por Netanyahu, en las que repite que Jerusalén “es nuestra ciudad”, perpetuando la narrativa de que la ciudad debe corresponder al pueblo judío y negando toda su historia vinculada a comunidades musulmanas y del periodo otomano. 

En este contexto, Erdogan describió Jerusalén como un centro espiritual sagrado para los musulmanes, junto a La Meca y Medina, y reiteró que Türkiye seguirá impulsando la creación de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y Jerusalén Este ocupada como capital.

"Nadie podrá impedirnos estar al lado del pueblo oprimido de Gaza, que lucha por sobrevivir bajo los brutales ataques de Israel", subrayó.

El mandatario evocó el legado islámico de la ciudad, destacando que entonces se convirtió en un espacio de convivencia donde se respetaron los derechos de cristianos y judíos. Y remarcó que los esfuerzos de Türkiye para que Jerusalén sea "una ciudad de paz, seguridad y armonía" continuarán sin pausa.

Críticas a Israel

RECOMENDADOS

Erdogan dirigió duras acusaciones contra Netanyahu, al que señaló como responsable de alimentar la inestabilidad en toda la región. "Quienes creen que pueden construir un futuro seguro a costa de la opresión y el genocidio de niños inocentes terminarán ahogados en la sangre que han derramado", afirmó.

El presidente insistió en que Türkiye se mantendrá firme "hoy y mañana frente a quienes buscan convertir nuestra región en un mar de sangre", y expresó su solidaridad con las poblaciones de Siria, Yemen, Líbano y Qatar, que, enfatizó, también son víctimas de la agresión israelí.

Refiriéndose a Israel, Erdogan sostuvo: "El terrorismo —ya sea de grupo o de Estado— es como una parálisis mental, y la parálisis sangrienta de nuestra región será superada".

Igualmente, el líder turco aseguró que Ankara gestiona múltiples crisis mientras protege sus intereses nacionales y puso en valor los esfuerzos de su país por fomentar la estabilidad "desde los Balcanes hasta Asia Central, desde África hasta América Latina, y desde Europa hasta el Asia-Pacífico".

"Türkiye cree en un mundo donde el verdadero poder reside en los justos, no en los fuertes, y trabaja para convertir ese ideal en realidad”, dijo.

Erdogan reiteró que entre sus prioridades de política exterior enumeró la preservación de la estabilidad, la promoción de la paz, la expansión de la prosperidad y el fortalecimiento de la fraternidad. Ankara, añadió, apoya a sus aliados en materia de defensa, desarrollo económico y defensa de sus derechos en los foros internacionales.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Israel retira la licencia a Médicos Sin Fronteras y 36 ONG en Gaza y Cisjordania ocupada
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
¿Quién era Abu Ubaidah, el portavoz de Hamás asesinado en un ataque de Israel?
Rusia acusa a Ucrania de intentar atacar una residencia de Putin, en medio de esfuerzos de paz
Trump y Netanyahu se reúnen mientras en Gaza el invierno agrava crisis humanitaria creada por Israel
Trump afirma que EE.UU. atacó “gran instalación” para cargar barcos en Venezuela: ¿qué se sabe?
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
América Latina, rumbo al 2026: ¿qué países tendrán elecciones, qué esperar y qué está en juego?
Por Jessica Costa
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Derriban en Panamá un monumento a la amistad con China: ¿por qué resulta tan polémico y relevante?
“No quería que otra mujer viviera lo mismo que yo”: así apoyan parteras en México a madres migrantes
Por Abril Mulato
Un acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca", señala Trump tras reunión con Zelenskyy, y Rusia coincide
“Más lluvia, más desesperación”: ONU denuncia que bloqueo de ayuda agrava crisis humanitaria en Gaza
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional