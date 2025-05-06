Desde octubre de 2023, el fútbol en Cisjordania ocupada está en un coma inducido. Los estadios enmudecieron, las ligas se suspendieron y cientos de jugadores palestinos pasaron del césped al cementerio. La ofensiva en Gaza y la represión en Cisjordania ocupada no solo devastaron vidas e infraestructura: también buscan borrar del mapa al deporte más popular.

“El fútbol sigue perdiendo su sangre más querida a causa del genocidio, con más de 400 futbolistas fallecidos ”, lamenta Susan Shalabi, vicepresidenta de la Asociación Palestina de Fútbol (PFA) , en conversación con TRT Español.

La palabra “genocidio” no es casual: detrás de cada número hay un proyecto de despojo, expulsión y eliminación, que alcanza incluso al fútbol. En Palestina, sin embargo, frente al colonialismo y la ocupación, patear una pelota es un acto de resistencia.

Cuando el fútbol deja de rodar

La PFA anunció en diciembre de 2024 que todo el fútbol en Cisjordania ocupada estaba suspendido. Estadios vacíos y ligas congeladas son la nueva normalidad. Gaza es un campo en ruinas: nueve de cada diez estadios destruidos, más de 260 instalaciones deportivas inutilizadas.

Pero como dice Shalabi, hay otra faceta que da esperanza: “Nuestras selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, siguen compitiendo y ganando contra todo pronóstico. Esto dice mucho sobre la resiliencia de los palestinos y su voluntad de seguir luchando y sobreviviendo”.

El costo humano y logístico

Las víctimas no son solo cifras. Ahmad Daraghmeh, goleador del Thaqafi Tulkarem de 23 años, fue asesinado en 2022 por disparos del ejército israelí; Mohammed Khalil Obeid, promesa gazatí, quedó fuera del fútbol en 2018 luego de recibir disparos en ambas rodillas .

Uno de los casos más atroces es el de Walid Khaled Al-Basha, portero de 17 años, arrestado y muerto bajo tortura tras seis meses en prisión. Otro episodio brutal fue el ataque al Estadio Majed Asad, donde las fuerzas israelíes lanzaron gases lacrimógenos y bombas sonoras durante un entrenamiento infantil, aterrorizando a niños y padres.

Desde octubre de 2023, más de 689 palestinos, incluidos 150 niños, han muerto en Cisjordania ocupada, y al menos 40.000 han sido desplazados por operaciones militares, demoliciones y violencia de colonos, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos ( UNRWA ) y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ( OCHA ). Israel ha arrestado a más de 3.000 palestinos, muchos sin cargos ni juicio, bajo un sistema que organizaciones como Human Rights Watch definen como apartheid y represión sistemática.

Apartheid deportivo y ocupación

Mientras Palestina entierra jugadores, Israel juega partidos oficiales en suelo robado. Al menos seis clubes israelíes compiten en asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada, violando el derecho internacional y los estatutos de la FIFA según señala Human Rights Watch .

Desde 2015, la PFA denuncia estos hechos. En 2017, la FIFA creó una comisión de monitoreo que, en la práctica, sólo sirvió para ganar tiempo. Hoy, el problema se ha agravado: ya son nueve los clubes en colonias, un hecho que Shalabi describe con mordaz ironía. “Alguien debería escribir un episodio de Black Mirror sobre esto: estamos en 2080, la FIFA tiene su sede en la Luna y todavía está estudiando el caso”.

El apartheid israelí también se vive en las canchas. Jugadores palestinos enfrentan restricciones de movimiento entre Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este oscupada; estadios bombardeados; confiscación de instalaciones; y criminalización de símbolos nacionales como la bandera palestina en las celebraciones deportivas. En la liga de Israel, los palestinos con ciudadanía israelí sufren cánticos racistas , discriminación en fichajes y techos invisibles que frenan sus carreras.

FIFA: la hipocresía como norma

La FIFA actúa rápido según a quién deba sancionar. Suspendió a Rusia tras la guerra en Ucrania y prohibió a los clubes de Crimea participar en ligas rusas. Sin embargo, ante el apartheid deportivo de Israel, la ocupación militar, los crímenes de guerra documentados contra atletas y la expansión colonial en Cisjordania ocupada, opta por el silencio.