Palestina otorgó su máxima condecoración civil al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, en reconocimiento al respaldo de Madrid a los derechos del pueblo palestino.

El diplomático recibió la Estrella al Mérito de la Orden del Estado de Palestina, concedida por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y entregada en Madrid por el embajador palestino.

Durante el acto, Albares afirmó que el premio refleja también “el compromiso de una mayoría de la sociedad española con una causa justa por la paz” y reiteró que la solución de dos Estados es la única vía viable.