ORIENTE MEDIO
Un portaaviones de EE.UU. entra en el Mediterráneo mientras Trump sopesa un ataque contra Irán
La llegada del USS Gerald R. Ford al Mediterráneo eleva a 17 los buques de guerra de EE. UU. en Oriente Medio, en plena escalada con Irán y bajo la amenaza de un posible ataque limitado.
El portaaviones USS Gerald R. Ford navega en aguas del mar, visto desde Gibraltar. / Reuters
hace 7 horas

El portaaviones USS Gerald R. Ford fue avistado el viernes entrando en el mar Mediterráneo, en un movimiento que confirma el refuerzo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión con Irán.

El buque cruzó el estrecho de Gibraltar, el estratégico corredor que conecta el Atlántico con el Mediterráneo, según una imagen captada desde el lado gibraltareño. Su tránsito marca un nuevo paso en el despliegue naval estadounidense hacia Oriente Medio.

Trump, que previamente ya había enviado otro portaaviones a la región, afirmó el viernes que está “considerando” un ataque limitado contra Irán si las negociaciones no logran sustituir el acuerdo nuclear con Teherán, pacto que anuló durante su primer mandato. Sus declaraciones introducen un elemento de presión adicional en un proceso diplomático aún incierto.

Refuerzo naval sin precedentes recientes

Washington mantiene actualmente trece buques de guerra en Oriente Medio: el portaaviones USS Abraham Lincoln, nueve destructores y tres buques de combate litoral, según un funcionario estadounidense.

Con la llegada del Ford, el portaaviones más grande del mundo, escoltado por tres destructores, la cifra ascenderá a diecisiete navíos de guerra en la región. La coincidencia de dos portaaviones estadounidenses en Oriente Medio es poco frecuente y subraya la magnitud del despliegue.

Cada uno transporta a miles de marineros y un ala aérea compuesta por decenas de aviones de combate, lo que amplía significativamente la capacidad de proyección militar de Estados Unidos en el área.

RECOMENDADOS

Intensificación aérea

El refuerzo también se extiende al aire. Además de las aeronaves embarcadas, Estados Unidos ha enviado decenas de aviones adicionales, según reportes basados en datos de fuentes abiertas y del portal de seguimiento aéreo Flightradar24.

Entre ellos figuran cazas furtivos F-22 Raptor y F-35 Lightning II, así como aviones de combate F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon. Los aviones cisterna KC-135 Stratotanker permiten sostener operaciones aéreas prolongadas.

Defensa y presencia en tierra

Estados Unidos también habría reforzado sus sistemas de defensa aérea en bases terrestres de la región, mientras los destructores equipados con misiles guiados aportan cobertura antiaérea desde el mar.

Aunque no se prevé que las fuerzas terrestres participen en una ofensiva directa contra Irán, Washington mantiene a decenas de miles de militares desplegados en bases de Oriente Medio.


FUENTE:TRT Español y agencias
