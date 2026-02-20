El portaaviones USS Gerald R. Ford fue avistado el viernes entrando en el mar Mediterráneo, en un movimiento que confirma el refuerzo militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión con Irán.

El buque cruzó el estrecho de Gibraltar, el estratégico corredor que conecta el Atlántico con el Mediterráneo, según una imagen captada desde el lado gibraltareño. Su tránsito marca un nuevo paso en el despliegue naval estadounidense hacia Oriente Medio.

Trump, que previamente ya había enviado otro portaaviones a la región, afirmó el viernes que está “considerando” un ataque limitado contra Irán si las negociaciones no logran sustituir el acuerdo nuclear con Teherán, pacto que anuló durante su primer mandato. Sus declaraciones introducen un elemento de presión adicional en un proceso diplomático aún incierto.

Refuerzo naval sin precedentes recientes

Washington mantiene actualmente trece buques de guerra en Oriente Medio: el portaaviones USS Abraham Lincoln, nueve destructores y tres buques de combate litoral, según un funcionario estadounidense.

Con la llegada del Ford, el portaaviones más grande del mundo, escoltado por tres destructores, la cifra ascenderá a diecisiete navíos de guerra en la región. La coincidencia de dos portaaviones estadounidenses en Oriente Medio es poco frecuente y subraya la magnitud del despliegue.

Cada uno transporta a miles de marineros y un ala aérea compuesta por decenas de aviones de combate, lo que amplía significativamente la capacidad de proyección militar de Estados Unidos en el área.