La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que los suministros médicos en Gaza se están agotando de forma crítica, a pesar de que Israel reabrió esta semana un importante paso fronterizo.

Las existencias de algunos artículos, como gasas y agujas, ya se han agotado, dijo el viernes la directora regional de la OMS, Hanan Balkhy, citando información del Ministerio de Salud en Gaza, devastada por la ofensiva israelí.

“Las reservas de medicamentos esenciales, suministros para traumatismos y materiales quirúrgicos están críticamente bajas, y la escasez de combustible sigue limitando el funcionamiento de los hospitales”, afirmó.

“La situación es difícil y nos quedaremos sin lo poco que queda”.

El martes, la agencia militar israelí que controla el acceso a Gaza indicó que había reabierto el paso fronterizo de Karem Abu Salem “para la entrada gradual de ayuda humanitaria”.

Los puntos de entrada habían sido cerrados previamente, citando amenazas de misiles procedentes de Irán en medio de una intensificación de la guerra aérea tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado.

El paso de Rafah crossing, que conecta con Egipto y es la principal vía de salida para la mayoría de los habitantes de Gaza, permanece cerrado y las evacuaciones médicas siguen suspendidas, señaló la OMS.