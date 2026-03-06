GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
Gaza enfrenta una escasez crítica de suministros médicos pese a la reapertura de la frontera: OMS
“La situación es difícil y nos quedaremos sin lo poco que queda”, señaló la Organización Mundial de la Salud en respecto a Gaza, que lleva más de dos años bajo asedio israelí.
Gaza enfrenta una escasez crítica de suministros médicos pese a la reapertura de la frontera: OMS
El cruce de Rafah hacia Egipto, el principal punto de salida para la mayoría de la gente en Gaza, ha permanecido cerrado, dijo la OMS. / AA
hace 17 horas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que los suministros médicos en Gaza se están agotando de forma crítica, a pesar de que Israel reabrió esta semana un importante paso fronterizo.

Las existencias de algunos artículos, como gasas y agujas, ya se han agotado, dijo el viernes la directora regional de la OMS, Hanan Balkhy, citando información del Ministerio de Salud en Gaza, devastada por la ofensiva israelí.

“Las reservas de medicamentos esenciales, suministros para traumatismos y materiales quirúrgicos están críticamente bajas, y la escasez de combustible sigue limitando el funcionamiento de los hospitales”, afirmó.

“La situación es difícil y nos quedaremos sin lo poco que queda”.

El martes, la agencia militar israelí que controla el acceso a Gaza indicó que había reabierto el paso fronterizo de Karem Abu Salem “para la entrada gradual de ayuda humanitaria”.

Los puntos de entrada habían sido cerrados previamente, citando amenazas de misiles procedentes de Irán en medio de una intensificación de la guerra aérea tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el sábado.

El paso de Rafah crossing, que conecta con Egipto y es la principal vía de salida para la mayoría de los habitantes de Gaza, permanece cerrado y las evacuaciones médicas siguen suspendidas, señaló la OMS.

RelacionadoTRT Español - Las políticas israelíes impulsan un cambio demográfico en los territorios palestinos, alerta la ONU
RECOMENDADOS

La mitad de los hospitales de Gaza cerrados

Según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, unas 18.000 personas, entre ellas niños heridos y pacientes con enfermedades crónicas, están a la espera de ser evacuadas.

Balkhy indicó que la OMS logró introducir algunos suministros médicos y combustible el martes y el miércoles, aunque varios camiones siguen en espera en Al‑Arish, en Egipto.

“Estamos hablando de un máximo de 200 de los 600 camiones diarios que deberían entrar, así que realmente no es suficiente para cubrir las necesidades en Gaza”, afirmó.

También pidió que se permita la entrada de más combustible para que los hospitales puedan seguir funcionando.

La mitad de los 36 hospitales de Gaza siguen cerrados tras el final de la ofensiva israelí sobre el enclave, que debería haber concluido con un acuerdo alto el fuego en octubre pasado. Los que permanecen abiertos tienen dificultades para mantener servicios críticos como cirugías, diálisis y cuidados intensivos, añadió.

RelacionadoTRT Español - “¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
El despliegue de EE.UU. en Oriente Medio es el mayor en décadas, pero enfrenta pérdidas millonarias
EE.UU. ordena escoltar petroleros en estrecho de Ormuz, mientras Irán dice que controla toda la vía
Buscar un “cambio de régimen” en Irán desatará “escenarios muy peligrosos”, alerta ministro Fidan
Erdogan denuncia el colapso del orden mundial basado en reglas
Trump amenaza con suspender comercio con España por negarle uso de bases militares para atacar Irán
Irán descarta conversaciones con EE.UU. tras los ataques conjuntos, promete centrarse en la defensa
Türkiye trabaja para resolver los problemas mediante una “diplomacia orientada a la paz”: Erdogan
Irán contraataca a Israel y a sitios vinculados a EE.UU. en todo Oriente Medio en plena escalada
Ministro turco Fidan mantiene intensos diálogos en medio de la ofensiva de EE.UU.-Israel contra Irán
“¿Por qué es nuestra culpa?”: Israel cierra cruces y agrava crisis en Gaza tras los ataques a Irán
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de Israel y EE.UU.: así escala el conflicto
La Tercera Guerra Mundial estallará si EE.UU. sigue rumbo “demente” de “cambiar regímenes”: Medvedev
Trump promete más fuego contra Irán e insinúa que responderá al ataque de embajada de EE.UU. en Riad
Türkiye e Irán suspenden cruces fronterizos de un día ante el aumento de las tensiones regionales
Presidente de Türkiye, Erdogan, denuncia el sufrimiento de civiles en Irán y pide un alto al fuego