En un giro inesperado dentro del convulso escenario político colombiano, la justicia revocó este martes la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002–2010) por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo, relacionado con el presunto intento de manipular testigos en un caso que lo vinculaba con grupos paramilitares de ultraderecha, deja al exmandatario exonerado de todos los cargos y pone fin —al menos por ahora— a uno de los procesos judiciales más emblemáticos y divisivos de la historia reciente de Colombia.

Uribe, líder de la derecha colombiana y una de las figuras más influyentes del país en las últimas décadas, había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria, convirtiéndose en agosto pasado en el primer expresidente colombiano sentenciado penalmente. La jueza Sandra Heredia lo había hallado responsable de intentar manipular testigos en un caso vinculado a estructuras paramilitares, pero el Tribunal Superior de Bogotá echó abajo esa decisión al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentar la condena.

El tribunal también declaró ilegales las escuchas telefónicas presentadas como evidencia y cuestionó la “metodología” empleada por la jueza de primera instancia.

Un caso que marcó una era





El origen del proceso se remonta a 2012, cuando una disputa política entre Uribe y el senador de izquierda Iván Cepeda escaló en acusaciones cruzadas. Cepeda señaló que el expresidente mantenía vínculos con grupos paramilitares, mientras que Uribe lo acusó de fabricar testimonios con reclusos de esos mismos grupos.

La justicia investigó primero a Cepeda, pero lo exoneró en 2018, y a partir de entonces las pesquisas se centraron en Uribe, bajo la sospecha de que había intentado sobornar testigos para cambiar sus declaraciones. El caso pasó por distintas instancias: inicialmente lo asumió la Corte Suprema de Justicia —por la condición de senador de Uribe—, y más tarde, tras su renuncia, la Fiscalía General de la Nación.

Aunque dos fiscales recomendaron archivar el proceso por falta de pruebas, en 2024 la Fiscalía decidió llevarlo a juicio. En mayo de ese año, Uribe fue formalmente acusado de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos, dando inicio a un proceso judicial que culminó con su condena y, meses después, con su revocación.