La política migratoria en Argentina adopta un enfoque cada vez más rígido bajo el Gobierno del presidente Javier Milei, mediante reformas y operativos. Y ahora se suma un nuevo esquema de control a cargo del Ministerio de Seguridad. En sintonía con el modelo impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, el Ejecutivo avanza en la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria, un organismo que distintos sectores ya comparan con una versión local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Aunque la Agencia de Seguridad Migratoria aún no ha sido formalizada, desde la Casa Rosada aseguran que el decreto se encuentra en su etapa final. También ha despertado controversia por varios motivos, entre ellos, las competencias específicas que tendrá. Se encargará de supervisar los flujos migratorios, reforzar los controles en fronteras y pasos de ingreso al país, combatir el crimen organizado e intensificar las deportaciones de extranjeros que cometen delitos, precisó el portal Buenos Aires/12.

Otro punto clave es que el organismo no dependerá del Ministerio del Interior, como ocurría tradicionalmente en materia migratoria, y pasará a la órbita del Ministerio de Seguridad. Esto implica que no estará bajo la Dirección Nacional de Migraciones, sino que será autónomo. La decisión, por tanto, consolida el giro conceptual del gobierno: la migración ya no es tratada como una política de integración, sino como una cuestión de control y orden interno.

El modelo de referencia, según reconocen fuentes oficiales al medio argentino El Destape , es el ICE de Estados Unidos, cuyo objetivo es hacer cumplir las leyes migratorias. El organismo ha sido objeto de decenas de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, principalmente por sus redadas aleatorias, detenciones y más recientemente incidentes mortales .

En noviembre del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había anticipado la creación de una Agencia Nacional de Migraciones y una Policía de Migraciones o de Frontera, una línea que generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos.

Al frente del nuevo organismo estará Diego Valenzuela, exintendente de la localidad Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó durante una década. En 2024 se incorporó al partido La Libertad Avanza y, en las últimas elecciones, encabezó la lista a senadores provinciales por ese distrito: obtuvo una banca y pidió licencia el día de la asunción, una decisión que anticipó su desembarco en el Ejecutivo nacional.

Su designación es interpretada como un reconocimiento a la expansión de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires. Valenzuela fue el primer intendente del Partido Republicano (PRO), una fuerza de centroderecha que no integra el gobierno pero mantiene cercanía, en abandonar ese espacio para sumarse al proyecto libertario.