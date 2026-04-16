Al grito de “Palestina libre” y entre banderas palestinas ondeando en el puerto de Barcelona, decenas de activistas internacionales zarparon el miércoles rumbo a Gaza con la intención de desafiar el bloqueo israelí y denunciar la crisis humanitaria que vive el enclave palestino.

La salida se produjo poco después de las 11:30 (09:30 GMT), cuando los barcos, en su mayoría veleros, comenzaron a abandonar el muelle entre consignas, aplausos y la expectación de activistas y voluntarios que llevaban días ultimando los preparativos de la travesía.

La expedición forma parte de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa marítima internacional que busca llevar ayuda a la población de Gaza y volver a atraer la atención mundial sobre la situación en el territorio.

Inicialmente, la flotilla tenía previsto partir el domingo, pero las condiciones meteorológicas adversas obligaron a retrasar la salida hasta mediados de semana.

Desde Barcelona zarparon 39 embarcaciones que se dirigen hacia Sicilia, donde se reunirán con delegaciones procedentes de Francia e Italia. En total, la iniciativa prevé congregar unos 70 barcos y más de 1.000 participantes procedentes de 70 países.

Mientras tanto, otras embarcaciones continúan sumándose al convoy desde distintos puntos del Mediterráneo. Una veintena zarpó el 4 de abril desde el puerto francés de Marsella, mientras que otras tienen previsto salir el 24 de abril desde Siracusa, en Sicilia.

Antes de dirigirse hacia el Mediterráneo oriental, la expedición realizará una escala de aproximadamente una semana en el sur de Italia para participar en una formación en no violencia.

La actual travesía es además la segunda misión de este tipo que parte desde Barcelona, después de que una expedición similar organizada en 2025 no lograra alcanzar la costa de Gaza. En esta ocasión se han sumado también el barco de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Òscar Camps, y el Arctic Sunrise de Greenpeace, que prestan apoyo logístico y simbólico a la iniciativa.

“Hay que denunciar el genocidio”

Entre quienes se preparan para la travesía se encuentra Jonathan Arnold, un patrón de vela estadounidense de origen judío que ha decidido unirse a la misión para denunciar lo que describe como el “genocidio” y la “masacre” que, según afirma, se está produciendo en Gaza.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE, Arnold explicó que las imágenes que llegan diariamente desde el enclave palestino lo empujaron a actuar. “Somos muchos judíos los que pensamos que esto es una injusticia absoluta”, afirmó mientras participaba en los preparativos de la salida en el puerto de Barcelona.

Para Arnold, permanecer como espectador ante la situación en Gaza resulta inconcebible. “¿Cómo puede ser no hacer nada cuando ves toda la masacre y todo el genocidio que se está cometiendo en Gaza? ¿Cómo puedes seguir sentado viendo la televisión?”, se preguntó.