NUEVA SIRIA
2 min de lectura
Ejército sirio completa barrido de seguridad total en barrio de Alepo contra el grupo terrorista YPG
El ejército sirio instó a los civiles a permanecer en sus casas y no salir, debido a la presencia de elementos terroristas del YPG y del PKK que se esconden entre la población, informó SANA.
Los medios de comunicación sirios informan que también se incautaron armas pesadas pertenecientes al grupo terrorista YPG. / AA
hace 12 horas

El Ejército sirio anunció este sábado la finalización de un barrido de seguridad total en el barrio de Sheikh Maqsoud, en la ciudad norteña de Alepo, en medio de una escalada con el grupo terrorista YPG.

El Comando de Operaciones del Ejército pidió a los civiles del barrio “permanecer en sus hogares y no salir a la calle, debido a la presencia de elementos terroristas del YPG y del PKK que se esconden entre la población”, informó la agencia estatal siria SANA.

Añadió que los civiles pueden contactar con las fuerzas desplegadas sobre el terreno en caso de emergencia o para denunciar la presencia de sospechosos.

Previamente, el Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado que “la única opción que les queda a los elementos armados en el barrio Sheikh Maqsoud de Alepo es entregarse de inmediato, junto con sus armas, al punto militar más cercano, a cambio de garantizar sus vidas y su seguridad personal”.

El ministerio agregó que el Ejército “ha comenzado sus misiones para extender la soberanía nacional, y actuará con firmeza y destruirá cualquier fuente de fuego con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad de la zona y proteger a los civiles”.

Un informe anterior de SANA señaló que la operación del Ejército enfrentó dificultades debido al “uso de civiles como escudos humanos” por parte de la organización terrorista YPG y a su “atrincheramiento en viviendas de residentes”, además de informar sobre la detención de varios miembros del grupo.

El Ministerio de Defensa sirio había anunciado previamente que las operaciones en el barrio se estaban llevando a cabo “de forma lenta y con extrema cautela” debido a que el grupo terrorista utiliza a los civiles como “escudos humanos”, según SANA. También indicó que durante los registros se incautaron armas pesadas pertenecientes al grupo.

El Ejército sirio afirmó el viernes por la noche que había iniciado una operación en el barrio contra el grupo terrorista YPG después de que expiraran todos los plazos concedidos al grupo para retirarse de la zona.

FUENTE:TRT World
