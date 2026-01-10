El Ejército sirio anunció este sábado la finalización de un barrido de seguridad total en el barrio de Sheikh Maqsoud, en la ciudad norteña de Alepo, en medio de una escalada con el grupo terrorista YPG.

El Comando de Operaciones del Ejército pidió a los civiles del barrio “permanecer en sus hogares y no salir a la calle, debido a la presencia de elementos terroristas del YPG y del PKK que se esconden entre la población”, informó la agencia estatal siria SANA.

Añadió que los civiles pueden contactar con las fuerzas desplegadas sobre el terreno en caso de emergencia o para denunciar la presencia de sospechosos.

Previamente, el Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado que “la única opción que les queda a los elementos armados en el barrio Sheikh Maqsoud de Alepo es entregarse de inmediato, junto con sus armas, al punto militar más cercano, a cambio de garantizar sus vidas y su seguridad personal”.

El ministerio agregó que el Ejército “ha comenzado sus misiones para extender la soberanía nacional, y actuará con firmeza y destruirá cualquier fuente de fuego con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad de la zona y proteger a los civiles”.