“Primero tenemos que arreglar el país. No se puede celebrar una elección”. Así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este lunes la realización de comicios en Venezuela durante los próximos 30 días. Al mismo tiempo, reafirmó que Washington “dirigirá” la nación latinoamericana al definir quiénes serán los altos funcionarios encargados de esa tarea. La declaración llegó el mismo día en que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, en un contexto marcado por la incertidumbre y las constantes amenazas del mandatario.

“No se puede celebrar una elección. No hay manera de que la gente siquiera pueda votar”, subrayó Trump en una entrevista con NBC News. “Va a llevar un tiempo. Tenemos que devolverle la salud al país”, agregó. El sábado, ya había adelantado que Estados Unidos administraría Venezuela hasta que pudiera concretarse lo que describió como una “transición segura, apropiada y juiciosa”.

El presidente reiteró que la prioridad es “arreglar” el país, al que calificó nuevamente como “un desastre”. En ese marco, precisó quiénes estarán al frente de la tarea: el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el asesor presidencial en seguridad y migración, Stephen Miller.

Además, el mandatario aclaró que Washington no está en guerra con el país, aunque si fuera necesario evaluará el despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela. “No, no lo estamos”, dijo Trump ante la pregunta de los periodistas. “Estamos en guerra con las personas que venden drogas”, sostuvo, sin dar más detalles.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera como presidenta encargada, lo que se oficializó este lunes cuando asumió el cargo . La Constitución de Venezuela establece que, durante las ausencias temporales o absolutas del presidente de la República, quien debe suplirlo es el vicepresidente.

El mandato temporal de Rodríguez será por 90 días, prorrogables, mientras que una eventual declaración de ausencia absoluta obligaría a convocar elecciones en un plazo de 30 días. Justamente, lo que Trump afirma que no ocurrirá.

No obstante, el mandatario de EE.UU . ha asegurado que Rodríguez iba a “cooperar” con Washington. Incluso dijo que Rubio ha mantenido contactos con ella. Pero advirtió sobre posibles consecuencias si no se alinea con los objetivos de la Casa Blanca.

Este domingo fue más allá y señaló que Rodríguez podría enfrentar un futuro “peor” que el de Maduro si no “hace lo correcto”. La dirigente, por su parte, dijo que busca la cooperación, aunque condenó con dureza los ataques y no ofreció detalles que confirmen un acercamiento real.

Relacionado TRT Español - Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?