Emine Erdogan, primera dama de Türkiye y presidenta del Consejo Consultivo de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, declaró este miércoles que el mundo enfrenta una "época oscura" en la que el agua se utiliza como arma y como una "herramienta de genocidio", señalando que Gaza es el ejemplo más trágico de esta realidad.

En la inauguración de la exposición "Zero Waste Blue - Drop by Drop" en Nueva York, Emine Erdogan destacó que los esfuerzos ambientales de Türkiye se realizan en beneficio de toda la humanidad.

"Damos cada paso no solo por nosotros mismos, sino por todos nuestros hermanos y hermanas con los que compartimos la Tierra. Cada logro nos brinda la alegría indescriptible de contribuir al bienestar de la humanidad", sostuvo. La primera dama advirtió que en Gaza está “el agua más cara del mundo, porque el precio de un vaso de agua se paga con vidas humanas”.

“Desafortunadamente, nos encontramos en un período muy oscuro en el que el agua puede ser utilizada como herramienta de genocidio. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado la infraestructura hídrica de Gaza. Alrededor del 85% de las tuberías, plantas de tratamiento, pozos y sistemas relacionados quedaron inutilizables”, declaró Emine Erdogan. Y añadió que los palestinos se ven obligados a caminar largas distancias a diario para satisfacer sus necesidades básicas de agua.

“A veces los matan con ataques de misiles mientras esperan en largas filas por algo de agua para llevar a sus familias. Las imágenes de niños pequeños luchando por cargar recipientes de agua más pesados ​​que sus propios cuerpos son una verdadera mancha en la conciencia de la humanidad”, afirmó.

“Por sed, la gente se ve obligada a beber agua que no es apta para el consumo humano. Creo que ya no existe ninguna línea roja moral, legal, humanitaria ni ética en Gaza”, aseveró.

La crisis del plástico amenaza las aguas de todo el planeta





La exposición en Nueva York busca mostrar las iniciativas de Türkiye para proteger mares, lagos y océanos a nivel global, promover logros ambientales tangibles y fomentar la colaboración internacional para fortalecer la diplomacia ecológica.

En este sentido, la primera dama hizo hincapié sobre la amenaza urgente de la contaminación: "¿Quién hubiera pensado que la humanidad, que ha construido civilizaciones, logrado descubrimientos científicos y producido obras de arte extraordinarias, un día añadiría un continente de desechos a la Tierra, haciendo irreconocible la cubierta azul de nuestro planeta?".

"Desafortunadamente, solo el Océano Pacífico alberga una isla de basura flotante de aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados, compuesta por botellas de plástico, bolsas, colillas de cigarrillos y redes de pesca. Esta área duplica el tamaño de Türkiye, lo que ilustra la magnitud del desafío que debemos enfrentar", añadió.